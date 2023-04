Prigoschins Friedhof: Neue Aufnahmen enthüllen Massen-Gräber von Wagner-Söldnern nahe der Ukraine

News-Ticker

Update vom 17. April, 7.19 Uhr: In Moskau wird heute das Urteil im Prozess gegen Wladimir Kara-Mursa erwartet. Der Kreml-Kritiker ist wegen Hochverrats angeklagt – dem 41-Jährigen drohen 25 Jahre Gefängnis. Ihm wird unter anderem die Verbreitung von „Falschinformationen“ über die russische Armee vorgeworfen.

Noch am vergangenen Dienstag (11. April) erklärte Kara-Mursa, er bereue keine seiner Äußerungen. Er werfe sich selbst allerdings vor, dass es ihm nicht gelungen sei, genügend Landsleute und Politiker in demokratischen Ländern von der Gefahr überzeugt zu haben, welche die gegenwärtige Kreml-Führung für Russland und die Welt darstelle.

Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister Resnikow spricht über Russlands Verluste in Bachmut

Update vom 17. April, 6.48 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat sich über die „Ukraine-Leaks“ sowie die Kriegsverluste geäußert. Genaue Zahlen gibt es nicht – beide Seiten wollen nicht ihr Gesicht verlieren. Resnikows Andeutungen lassen aber Schlimmes erahnen.

„Es ist unser Hauptziel, das Leben unserer Soldaten zu retten, während Russland sie als Kanonenfutter benutzt. Es ist die Fleischwolf-Taktik“, sagte er nun der spanischen Zeitung La Razón. „Allein in Bachmut verliert Russland jeden Tag 500 Mann – entweder als Tote oder Verwundete.“

Zu den „Ukraine-Leaks“ sagte Resnikow: „Dieser Leak ist interessant, weil er eine Mischung aus Wahrheit und Lüge ist.“ Das Hauptziel sei, das Vertrauen zwischen den Verbündeten zu untergraben, mutmaßte er. „Sie verwenden zum Beispiel falsche Opferzahlen und implizieren, dass Washington unseren Fähigkeiten zur Gegenoffensive nicht traut.“ Es stimme nicht, dass sich aktuell Nato-Soldaten in der Ukraine befänden, beharrte der Politiker: „Natürlich gibt es Militärattachés aus Ländern der Allianz, aber sie sind in ihren Botschaften in Kiew. Nicht auf dem Schlachtfeld.“

Ukraine-Krieg: Bulgarien erwägt Stopp von Getreide-Importen

Update vom 16. April, 20.36 Uhr: Nachdem bereits Ungarn, Polen und die Slowakei den Import von Getreide aus der Ukraine verboten haben, könnte nun ein viertes osteuropäisches Land folgen: Bulgarien. Das berichtet die The Kyiv Independent. Dem ukrainischen Blatt zufolge hatte sich der bulgarische Agrarminister, Yavor Gechev, diesbezüglich geäußert. Das Land ziehe in Erwägung, einen vergleichbaren Weg einzuschlagen, wie andere osteuropäische Länder, hieß es demnach. Die Ukraine hat von der Europäischen Union die Genehmigung erhalten, bis in den Sommer 2024 zollfrei Getreide in die EU zu exportieren.

Ukraine-Krieg: Minister gibt Hinweise bezüglich ukrainischer Todesopfer

Update vom 16. April, 18.41 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat einen Hinweis auf die ungefähre Höhe der eigenen Verluste seit Beginn des russischen Angriffskrieges gemacht. „Ich kann Ihnen keine genaue Zahl sagen, aber versichern, dass sie niedriger als die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in der Türkei ist“, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung „La Razón“. Nach türkischen Angaben starben bei dem Erdbeben vom 6. Februar im Südosten des Landes mehr als 50 000 Menschen.

Bisher machte die Ukraine keine Angaben zur Zahl ihrer Verwundeten und Gefallenen. Zu den gesamten ukrainischen Opferzahlen existieren nur Schätzungen. Kiew sieht die Zahlen als ein Staatsgeheimnis an.

Ukraine-Krieg: Satellitenbilder lassen auf neuen Friedhof in der Ostukraine schließen

Update vom 16. April, 18.03 Uhr: In einem von Russland besetzten Dorf in der Nähe der ostukrainischen Städte Soledar und Bahmut ist offenbar innerhalb von einem Monat ein großer Friedhof entstanden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Satellitenbilder. Den Aufnahmen zufolge sind die rund 200 Gräber in Wolodymyriwka, das vor dem Krieg 675 Einwohner zählte, zwischen dem 23. Februar und dem 1. April 2023 ausgehoben worden.

Aus Drohnenaufnahmen der ukrainischen Armee vom 10. April geht hervor, dass zu diesem Zeitpunkt etwa 70 der Gräber für eine Bestattung vorbereitet waren, in den übrigen 130 Gräbern sind bereits Personen bestattet worden. Die Gräber sind Aufnahmen zufolge einzeln ausgehoben. „Höchstwahrscheinlich handelt es sich um getötete Kämpfer der Gruppe Wagner, da diese oft keine Angehörigen mehr in der Heimat haben, mit ihren Familien gebrochen haben und somit in der Ukraine verbleiben“, sagte Oberst Markus Reisner, Militärexperte des österreichischen Bundesheeres, dem RND.

+ Ukraine-Krieg: Aufnahmen enthüllen wohl Gräber, wo Prigoschins Söldner ruhen. © Telegram @Concordgroup_Official/AFP

Update vom 16. April, 15.10 Uhr: Die Ukraine spricht weiterhin über den Plan einer Gegenoffensive, um russische Truppen aus weiten Teilen des Landes zu vertreiben. Gegenüber der Financial Times warnten militärische Beamte und Analysten jedoch, dass dies mit einem „sehr hohen Risiko“ verbunden ist. Schließlich müssten alle einzelnen Einheiten, die an der Offensive beteiligt sind, äußerst synchron miteinander arbeiten. „Es benötigt eine gigantische Orchestrierung vernetzter Kampfführung“, betonte der britische Ex-Soldat Nick Gunnell, der in den Royal Engineers des britischen Militärs große Erfahrungen mit Operation zum Durchbruch sammeln konnte. Jeder müsse die zugeschriebene Rolle auch wirklich spielen.

Die russische Lufthoheit könne die gepanzerten Fahrzeuge des ukrainischen Militärs „zerquetschen“ warnte er. Die fehlende Luftunterstützung erschwert offenbar die Durchführung der Gegenoffensive. Ben Barry, ein ehemaliger britischer Kommandeur eines gepanzerten Infanteriebataillons, räumte dies ein: „Erfolgreiche Beispiele ohne Lufthoheit sind selten.“ Die Analysten warnen, dass die ukrainische Armee nur wenig Erfahrung mit synchronen Operationen hat und zudem einen Großteil erfahrener Soldaten in den bisherigen Kämpfen verloren hat.

Ukraine-Krieg: Russland setzt Angriffe fort

Update vom 16. April, 13.34 Uhr: Auch während des orthodoxen Osterfests gab es schwere Angriffe auf die Ukraine. Durch russischen Beschuss seien in der Nacht zum Sonntag (16. April) in der Region Mykolajiw zwei Teenager getötet worden, teilte der dortige Militärgouverneur Witalij Kim nun mit.

Auch im Gebiet Saporischschja berichtete der Leiter der Militärverwaltung, Jurij Malaschko, von einem „massiven Angriff“ der Russen. Dabei sei etwa eine Kirche beschädigt worden, so dass der Gottesdienst habe abgesagt werden müssen. „Nichts ist heilig, selbst in der Nacht der Auferstehung Christi“, schrieb Malaschko.

In der östlichen Stadt Slowjansk war am Freitag eine Rakete in ein Wohnviertel eingeschlagen. Noch immer würden Bewohner in den Trümmern vermisst, hieß es von vor Ort. Letzten Angaben zufolge waren bei dem Angriff elf Zivilisten getötet worden – darunter auch ein Kleinkind. Mehr als 20 weitere Menschen wurden den ukrainischen Angaben zufolge verletzt.

+ Aufnahme vom 16. April: eine zerstörte orthodoxe Kirche in der Region Saporischschja © Kateryna Klochko

Ukraine-Krieg: Putin feiert Ostern mit Patriach Kirill

Update vom 16. April, 11.09 Uhr: Wladimir Putin hat in Moskaus Christ-Erlöser-Kathedrale das orthodoxe Ostern gefeiert. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Sergej Sobjanin besuchte der Kremlchef in der Nacht zum Sonntag (16. April) einen Gottesdienst des russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupts, Patriarch Kirill.

Der Kreml hat Putins diesjährige Osterbotschaft veröffentlicht. Demnach sagte der russische Präsident, gegen den mittlerweile ein internationaler Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen wurde: „Das wunderbare, geliebte Osterfest schenkt den Gläubigen Hoffnung, inspiriert zu guten Gedanken und Taten und dient dazu, in der Gesellschaft hohe moralische Ideale und Werte zu bekräftigen.“

Kirill gilt international allerdings vor allem als glühender Befürworter von Putins Überfall auf die Ukraine – und verteidigte diesen in der Vergangenheit immer wieder unter anderem in Predigten.

+ Wladimir Putin mit Patriarch Kirill (r.) in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau © Oleg Varov/AFP

Erstmeldung vom 16. April: Kiew/Moskau – Dmitri Medwedew poltert wieder. Der Ex-Kremlchef fällt oft durch Hetze gegen den Westen auf. Zum einen schrieb er auf Twitter davon, wie sich „jungukrainische Blutsauger auf den verkrümmten Hals der immer schwächeren EU setzen und parasitieren“ würden. In einem anderen Tweet geht es nun gegen Polen.

Ukraine-Krieg: Ex-Kremlchef Medwedew droht Polen

Den Eintrag vom Freitag (14. April) hat Medwedew, der als enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin gilt, auf Englisch und Polnisch verfasst. „Irgendein Dummkopf namens Mateusz Morawiecki hat behauptet, die Ukraine habe das Recht, Russland anzugreifen – und dass er sich keine Sorgen über einen Krieg der Nato gegen Russland machen würde, weil Moskau einen solchen Krieg bald verlieren würde“, hieß es da.

„Ich weiß nicht, wer einen solchen Krieg gewinnen oder verlieren wird, aber angesichts der Rolle Polens als Außenposten der Nato in Europa wird dieses Land mit Sicherheit verschwinden, und zwar zusammen mit seinem dummen Premierminister“, fuhr er fort.

Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2023

Ukraine-Krieg: Polen und Ungarn stoppen Getreideeinfuhren aus der Ukraine

Zum Schutz der eigenen Landwirtschaft haben Polen und Ungarn unterdessen die Einfuhr von Getreide und anderen Nahrungsmitteln aus der Ukraine bis Ende Juni ausgesetzt. Das erklärten Vertreter beider Länder am Samstag (15. April). Kiew bedauerte die Entscheidung.

Infolge des russischen Angriffskriegs werden weniger landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine auf dem Seeweg exportiert. Stattdessen gelangt besonders viel Getreide aus der Ukraine auf dem Landweg in europäische Nachbarländer, darunter Polen. Obwohl die Agrargüter eigentlich in andere Länder weiter exportiert werden sollen, bleiben sie oft in den ukrainischen Nachbarländern und sorgen dort für volle Silos und deutlich sinkende Preise. Das treibt wiederum die Bauern in Polen und Ungarn auf die Barrikaden. (AFP/dpa/frs)

