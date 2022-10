Pleite in Lyman: Experten vermuten Putin selbst hinter dem Rückzug – doch Ukraine meldet Angriff im Donbass

News-Ticker zur militärischen Lage

Die ukrainischen Truppen scheinen erneut Gebietsgewinne in der Ostukraine zu verzeichnen. Russische Truppen verlassen Lyman. Der News-Ticker.

Update vom 2. Oktober, 22.25 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat am Sonntagabend weitere Erfolge vermeldet: So seien russische Angriffe auf sieben Siedlungen in der Nähe der Stadt Bachmut im Oblast Donezk zurückgeschlagen worden. Zugleich seien binnen eines Tages acht iranische „Kamikaze-Drohnen“ abgeschossen worden, berichtet das Medium Kyiv Independent auf Twitter unter Berufung auf offizielle Angaben aus Kiew. Dies ließ sich allerdings nicht unabhängig überprüfen.

Die Berichte über russische Angriffe in der Region Donezk stehen in gewissem Kontrast zu einer Einschätzung des US-amerikanischen Think-Thanks ISW. Dessen Experten hatten gemutmaßt, Wladimir Putin selbst habe die Aufgabe der Stadt Lyman angeordnet, um die russischen militärischen Bemühungen auf die südukrainischen Regionen Sapoischschja und Cherson zu fokussieren.

Update vom 2. Oktober, 18.23 Uhr: Russland hat an der Grenze zum Nachbarland Georgien eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 180 wehrpflichtige Männer bei einer versuchten Flucht vor dem Einzug ins Militär gestoppt. Ihnen sei direkt am Grenzübergang Werchni Lars ein Einberufungsbescheid übergeben worden, meldet die Agentur Interfax. Sie berief sich auf das Militärkommissariat der an Georgien grenzenden russischen Region Nordossetien.

Russlands Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, dass die Rekruten ein Training in den „hinteren Gebieten“ des Kampfgebietes absolvieren müssten. Zuvor hatte es geheißen, dass die frisch eingezogenen Männer anfangs zwar in unmittelbarer Nähe, aber nicht im Kriegsgebiet selbst eingesetzt werden.

Russland-Niederlage im Donbass: Experten vermuten Putin selbst hinter Rückzug-Entscheidung

Update vom 2. Oktober, 17.01 Uhr: Militärexperten des renommierten Institute for the Study of War (ISW) sehen in dem Rückzug russischer Truppen aus der strategisch wichtigen Stadt Lyman in der Ostukraine „mit ziemlicher Sicherheit“ eine bewusste Entscheidung von Russlands Präsident Wladimir Putin. Auch aus Russland war teils harsche Kritik an dem Zurückweichen der Truppen laut geworden.

Nicht die Militärkommandos hätten entschieden, dass die Frontlinien nahe der Städte Kupjansk oder Lyman nicht verstärkt werden, sondern der Präsident selbst, hieß es am Samstagabend in einer ersten Analyse. Es deute darauf hin, dass sich Putin um die Sicherung strategischer Gebiete in den Regionen Cherson und Saporischschja kümmern wolle. Lyman liegt in der Region Donezk.

Ukrainische und russische Quellen wiesen übereinstimmend darauf hin, dass die russischen Streitkräfte ihre Stellungen in den Regionen Cherson und Saporischschja weiter verstärkten, schrieben die Experten des ISW weiter. Sie berichteten zudem von einem „gescheiterten Bodenangriff“ russischer Truppen auf den Ort Kosatscha Lopan im nördlichen Gebiet von Charkiw. Ukrainische Soldaten hätten den Angriff laut Generalstab nahe der russischen Grenze abgewehrt. Solche Angriffe deuteten darauf hin, dass Putin wahrscheinlich weiter das Ziel verfolge, die Kontrolle über Gebiete jenseits der von ihm rechtswidrig annektierten Regionen zurückzugewinnen - anstatt Soldaten gegen die ukrainische Offensive im Donbass einzusetzen.

Update vom 2. Oktober, 15.19 Uhr: Ukrainische Truppen haben nach Angaben aus Moskau eine Offensive im Süden des Landes gestartet. Sie sollen dabei viele Verluste erlitten haben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums vom Sonntag wurde etwa im Gebiet Mykolajiw und der Ortschaft Andrijiwka im Gebiet Cherson gekämpft. Dabei seien mehr als 240 ukrainische Soldaten getötet und 31 Panzer zerstört worden. Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich in der Regel gar nicht oder nur schwer überprüfen. Auch bei Kämpfen an anderen Orten in dem angegriffenen Land seien viele Ukrainer gestorben, hieß es aus Moskau.

Zudem berichtete das russische Verteidigungsministerium von einem Angriff auf ein Büro des ukrainischen Geheimdienstes im Gebiet Dnipropetrowsk. Dabei sollen nach Angaben aus Moskau mehr als 35 Mitarbeiter getötet worden sein, darunter auch Ausländer. Details wurden nicht genannt.

Ukraine-News: Melitopol-Bürgermeister droht Kollaborateuren Russlands

Update vom 2. Oktober, 13.19 Uhr: Der Kiew-treue Bürgermeister der besetzten südukrainischen Stadt Melitopol hat ein hartes Vorgehen gegen Kollaborateure in den russisch besetzten Gebieten angekündigt. „Keiner von ihnen wird sich der Verantwortung entziehen“, sagte Iwan Fedorow der Funke-Mediengruppe. „Dank unserer Bewohner, die Hinweise auf Verräter geben, kennen wir die Namen aller Kollaborateure“, fügte er hinzu.

In Moskau hat Russlands Verfassungsgericht unterdessen die von Putin unterzeichneten Annexionsverträge für die ukrainischen Gebiete als rechtmäßig anerkannt. Die Abkommen stünden in Einklang mit der russischen Verfassung, hieß es.

Update vom 2. Oktober, 12.49 Uhr: Neue Details zur Lage in Lyman: Seit 12.30 Uhr (11.30 MESZ) sei die Stadt „vollständig“ von russischer Militärpräsenz befreit, sagte Selenskyj in einem sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. „Dank an unser Militär!“, so der ukrainische Präsident.

Offensive in Ostukraine: Selenskyj gibt vollständige Eroberung von Lyman bekannt

Update vom 2. Oktober, 12.22 Uhr: Die ukrainische Stadt Lyman sei inzwischen „komplett“ von den russischen Besatzern befreit, zitiert der britische Guardian aus einer Telegram-Nachricht von Wolodymyr Selenskyj. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Ukraine-News: Militärhistoriker stuft Erfolg in Lyman größer als den in Charkiw ein

Update vom 2. Oktober, 12.04 Uhr: Der Militärhistoriker Phillips P. Obrien findet den ukrainischen Erfolg von Lyman „beeindruckender“ als den Erfolg in der Region Charkiw. „Die Ukrainer werden womöglich nie wieder eine Gegend finden, die (von den Russen) so schlecht verteidigt wird wie Charkiw“, twitterte Obrien.

Lyman dagegen sei von den Russen vor ihrer Niederlage zu einem wichtigen Standpunkt gemacht worden, „es scheint, als hätten sie viele Truppen dort gehabt“. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes hat Russland beim Rückzug aus Lyman hohe Verluste erlitten.

Ukraine-News: Erneut Explosionen auf der Krim - Videos kursieren im Internet

Update vom 2. Oktober, 11.11 Uhr: Offenbar erneute Explosionen auf der Krim: Auf der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel wurde am Samstag (1. Oktober) ein Militärflughafen attackiert. „Der Information der Rettungskräfte nach ist ein Flugzeug über die Landebahn hinausgeschossen und in Brand geraten“, schrieb der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram.

Unabhängig verifizieren ließen sich diese Angaben zunächst nicht. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigten allerdings dicke Rauchwolken mit starken Explosionen. Beobachter vermuteten, dass ein Munitionslager in Brand geraten sein könnte. Russland hatte die Krim 2014 annektiert.

Ukraine-News: Geheimdienst geht von hohen russischen Verlusten in Lyman aus

Update vom 2. Oktober, 10.43 Uhr: Beim Rückzug aus Lyman haben die Russen nach Einschätzung britischer Geheimdienste hohe Verluste erlitten. Die Stadt in der Ostukraine sei zuvor mutmaßlich von unterbesetzten russischen Einheiten sowie Reservisten verteidigt worden, hieß es am jüngsten Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Beim Rückzug über die einzige Straße aus der Stadt, die noch unter russischer Kontrolle sei, seien wohl viele Soldaten gefallen.

Der Rückzug habe in russischen Regierungskreisen eine Welle an öffentlicher Kritik an der Militärführung ausgelöst, hieß es von den Briten. Weitere Niederlagen in den Regionen der annektierten Gebiete dürften dies weiter verstärken und den Druck auf hochrangige Kommandeure erhöhen.

Selenskyj spottet über Lyman-Pleite für Russland: „Suchen nach den Schuldigen“

Update vom 2. Oktober, 11.19 Uhr: Selenskyj reagierte mit Spott auf den Ärger in Moskau über Lyman. „Übrigens haben sie dort schon angefangen, sich gegenseitig zu beißen: Sie suchen nach den Schuldigen, beschuldigen einige Generäle des Versagens“, kommentierte der 44-Jährige in seiner täglichen Videoansprache.

Es sei nur der erste Warnschuss für alle diejenigen, die sich an Putins Krieg beteiligten. Bis sie nicht das Problem mit dem einen lösten, „der diesen für Russland sinnlosen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, werden Sie einer nach dem anderen getötet und zu Sündenböcken gemacht“, prophezeite er.

Russischer Verlust in Lyman: „Putins Bluthund“ Kadyrow fordert Konsequenzen

Update vom 2. Oktober, 9.33 Uhr: Die Pleite in Lyman sorgt auf russischer Seite für erbitterte Kommentare: Die einflussreiche Bloggerin und ehemalige PR-Chefin des Duma-Vorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin, Anastassija Kaschewarowa, forderte Antworten von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow: „Weiß der Präsident von den Vorfällen? Wer berichtet ihm? Wo ist die Ausrüstung? Wo sind die (Panzer) Armata? Wo ist alles? Wie konnte das passieren? Eingesackt? Verkauft? Wo ist es hin? Gab es das überhaupt?“

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow - auch „Putins Bluthund“ genannt - wiederum verlangte, den für den Frontabschnitt verantwortlichen Generaloberst Alexander Lapin abzusetzen, zu degradieren und als einfachen Soldaten an die Front zu schicken. Die Probleme in Lyman seien schon vor zwei Wochen gemeldet worden. Er forderte, den Einsatz von Atomwaffen mit geringer Reichweite in Betracht zu ziehen.

Selenskyj nach Putin-Pleite in Lyman sicher: „Werden noch mehr werden“

Update vom 2. Oktober, 8.29 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat triumphierend auf den russischen Verlust der Stadt Lyman reagiert. „Im Laufe der Woche wehten neue ukrainische Flaggen über dem Donbass“, sagte Selenskyj in seiner jüngsten Videoansprache. „In der kommenden Woche werden es noch mehr werden“.

Das Institute for the Study of War (ISW) - ein Thinktank mit Sitz in Washington - schreibt in einer aktuellen Analyse, dass der russische Rückzug aus Lyman „„mit ziemlicher Sicherheit“ eine Entscheidung von Wladimir Putin gewesen sei, und nicht der russischen Militärs. Dem Kremlchef sei das Halten besetzter Gebiete in der Südukraine aktuell offenbar wichtiger als die Ostukraine.

Mit dem Fall Lymans öffnet sich für die ukrainischen Truppen der Weg Richtung Kreminna und Swatowe. Beide Städte liegen im Gebiet Luhansk in der Ostukraine und gelten - speziell Swatowe - als wichtige Verkehrsknotenpunkte. Anfang des Sommers hatte die russische Armee das Gebiet Luhansk für „befreit“ erklärt.

Ukraine-News: Kadyrow fordert Einsatz von „Atomwaffen mit geringer Sprengkraft“

Update vom 1. Oktober, 19.30 Uhr: Der Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow hat die russische Armee zum Einsatz von „Atomwaffen mit geringer Sprengkraft“ in der Ukraine aufgerufen. „Meiner Meinung nach sollten drastischere Maßnahmen ergriffen werden, bis hin zur Verhängung des Kriegsrechts in den Grenzgebieten und dem Einsatz von Atomwaffen mit geringer Sprengkraft“, erklärte Kadyrow auf Telegram. Zuvor zog sich die russische Armee aus der strategisch wichtigen Stadt zurück. Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien prangerte zudem die „Vetternwirtschaft“ in der russischen Armee an. Diese werde „zu nichts Gutem führen“, erklärte er.

Russland zieht sich aus Lyman zurück – „wegen Gefahr der Einkesselung“

Update vom 1. Oktober, 16.35 Uhr: Russland hat in einer weiteren Niederlage gegen die ukrainische Armee die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk aufgegeben. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag in Moskau. Zuvor hatten ukrainische Behörden von rund 5000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen (siehe Erstmeldung).

Angriff auf Zivilisten im Ukraine-Krieg: 20 Tote nach erneutem Beschuss von Autokonvoi

Update vom 1. Oktober, 16.00 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben Russland vorgeworfen, erneut einen Autokonvoi mit Zivilisten beschossen zu haben. Nahe der Stadt Kupjansk wurden 20 Menschen bei einem Angriff getötet. Die Zivilisten hätten versucht, sich vor russischen Angriffen in Sicherheit zu bringen, teilte der ukrainische Gebietsgouverneur Oleh Sinegubow am Samstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. „Das ist eine Grausamkeit, die keine Rechtfertigung hat.“ Die Angaben zu den Toten seien vorläufig. Ermittler und Experten seien zu der Stelle im Gebiet Charkiw gefahren, um den Fall zu untersuchen, teilte Sinegubow weiter mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Erst am Freitag waren bei einem Raketenangriff auf einen zivilen Autokonvoi in der südukrainischen Stadt Saporischschja nach ukrainischen Angaben 30 Menschen getötet worden. Mehr als 100 Menschen wurden laut jüngsten Polizeiangaben vom Samstag verletzt.

Rückeroberung im Donbass: Ukraine meldet 5000 eingekesselte Soldaten

Erstmeldung vom 1. Oktober: Lyman – Nahe der Stadt Lyman steht, ukrainischen Angaben zufolge, ein wichtiger Schritt bevor. Die ukrainischen Truppen meldeten, rund 5000 russische Soldaten eingekesselt zu haben. Eine solche Zahl an eingekesselten Russen habe es überhaupt noch nicht gegeben in dem Ukraine-Krieg, sagte Serhij Hajdaj, der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk. Es seien fast alle Zugänge blockiert.

Ukraine umzingelt Soldaten nahe Lyman: Russischen Rekruten wird Rückzug verwehrt

Auf Twitter verbreitet sich ein Video, das ukrainische Soldaten am Stadtrand von Lyman zeigt. Sie schwenken die ukrainische Flagge – ohne sichtbaren Widerstand. Der Donzker Separatistenführer, Denis Puschilin, hatte bereits am Freitag die fast komplette Einschließung von Lyman eingestanden. Westliche Militärexperten gehen davon aus, dass die Stadt in den nächsten Tagen komplett befreit wird. Das Institute for the Study of War sprach am Freitag von einer erwarteten Einnahme innerhalb von 72 Stunden.

Die Besetzer aus Russland hatten ihre Vorgesetzten gebeten, nach Möglichkeit aus dem Gebiet herauszukommen, berichtet der ukrainische Verwaltungschef Hajdaj. Sie erhielten eine Abfuhr. „Sie haben jetzt drei Handlungsmöglichkeiten: Entweder können sie versuchen auszubrechen oder sie ergeben sich. Oder sie sterben alle zusammen. Da sind von ihnen etwa 5000, eine genaue Zahl gibt es nicht“, so der Hajdaj. Die New York Times hatte vor einer Woche berichtet, dass Präsident Wladimir Putin sich zunehmend selbst in Entscheidungen an der Front einmischt und Soldaten den Rückzug verwehrt.

Ukraine-Krieg: Lyman könnte Ausgangspunkt für weitere Eroberungen sein

Lyman gilt als strategisch wichtige Stadt im Ukraine-Krieg. Über Monate diente sie als Logistik- und Transportknotenpunkt der russischen Soldaten, so ntv. Zudem öffnet die Eroberung Lymans, das in der ostukrainischen Region Donezk liegt, den Weg nach Swatowe und Kreminna und damit tief in das anliegende Gebiet Luhansk hinein. Luhansk und Donezk sind seit dem Sommer weitgehend unter russischer Kontrolle. Wladimir Putin hatte die Regionen am Freitag (30. September) offiziell annektiert. Der Westen reagierte mit Sanktionen auf den „brutalen Expansionismus“.

Seit Anfang September meldet die Ukraine Geländegewinne im Süden und Osten der Ukraine. Russische Militärblogger befürchten in Lyman nun einen ähnlich Ausgang wie in Balaklija. Mit der Rückeroberung von Balaklija haben die ukrainischen Truppen eine Großoffensive im Gebiet Charkiw begonnen, infolge derer Kiew fast das ganze Gebiet wieder unter seine Kontrolle brachte und die russischen Truppen zu einem hastigen Rückzug zwang. Indes hat Russland offenbar den Chef des Atomkraftwerks in Saporischschja gekidnappt. (chd/dpa)

