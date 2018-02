“Ich war unangenehm berührt“: Feministin erhebt Sexismus-Vorwürfe gegen Gauck

Angeblicher Vorfall im Schloss Bellevue

+ © dpa/Jörg Schulz In ihrem Buch erhebt Zana Ramadani schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. © dpa/Jörg Schulz

Die #MeToo-Debatte zieht weitere Kreise: Nun sieht sich auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck mit einem schwerwiegenden Vorwurf konfrontiert.

Berlin - Mit ihrem Buch „Sexismus“, das der breiten Öffentlichkeit am heutigen Mittwoch präsentiert wird, hat Autorin Zana Ramadani bereits vorab für Schlagzeilen gesorgt. In ihrem Werk, das in Zeiten der #MeToo-Debatte entstand, beschreibt die 34-Jährige eine Begegnung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, die sie als unangenehm empfunden hat. Der Berliner Kurier berichtet.

Ramadani bezieht sich auf einen Vorfall, der sich laut ihren Angaben im Jahr 2016 im Schloss Bellevue ereignet haben soll. Die 34-jährige Buchautorin, die als frühere Femen-Aktivistin mit hüllenlosem Protest für Schlagzeilen gesorgt hatte, war dort bei einem Empfang zu Gast.

Ramadani beschreibt „peinlichen Dialog“

„Sie ziehen sich doch heute hier nicht aus“, soll Gauck die gebürtige Mazedonierin angeblich gefragt haben. Ramadani soll verneint und entgegnet haben: „Es wäre ja auch nicht so einfach, dieses Kleid auszuziehen.“ Darauf habe der ehemalige Bundespräsident geantwortet: „Wenn nur das das Problem ist, dann kann ich Ihnen helfen.“

Auch in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ waren jüngst pikante Sexismus-Vorwürfe laut geworden.

Im Anschluss an den „peinlichen Dialog“ habe Gauck ihr bei einem gemeinsamen Foto angeblich um die Hüfte gefasst, schreibt die Berliner Gesellschaftsaktivistin. „Er hatte mich nicht gefragt, ob er das dürfe, und ich hatte ihn nicht dazu aufgefordert, das zu tun“, beschreibt Ramadani den Schnappschuss. „Ich rechnete fast damit, dass die Hand tiefer rutschte, zum Hintern hin. (…) Ich war unangenehm berührt, aber ich ließ das ,Gaucken‘, wie ich derartiges Betatschen seither nenne, über mich ergehen. Was sollte ich tun? Er war der Bundespräsident“

Gauck-Anwalt nimmt Stellung

Kein Außenstehender kann bestätigen, dass der von der 34-Jährigen beschriebene Dialog so tatsächlich stattgefunden hat. Gauck sei zwar „ein kleiner Grapscher, aber sicher auch ein Gentleman“, fasst die Buchautorin ihre Begegnung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten zusammen.

Über seinen Anwalt lässt der 78-Jährige mitteilen: „Der Anwurf von Frau Ramadani entbehrt jeglicher Grundlage. Liest man ihren Text genau, steht da lediglich, dass Herr Gauck für ein Foto fotoüblich seine Hand um sie gelegt hat und äußert dann lediglich eine Vermutung in ihrem Text, dass die Hand tiefer rutschen könnte, was aber tatsächlich überhaupt nicht geschehen ist. Vor diesem Sachverhalt von einem ,Grapschen‘ zu sprechen, ist schlicht absurd.“

Im Zuge der in der Öffentlichkeit geführten Sexismus-Debatte sah sich Gauck nach einem umstrittenen Statement bereits im Jahr 2013 herber Kritik ausgesetzt. Sieben junge Frauen hatten seinerzeit einen Kritik-Brief an den Bundespräsidenten gerichtet.