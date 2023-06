Air Defender 2023 live: Was passiert jetzt nach dem Start der Kampfjet-Übung?

News-Ticker

Am Montag (12. Juni) ist das gigantische Kampfjet-Manöver Air Defender 2023 unter Beteiligung der Nato gestartet. Alle Informationen zu der Luftwaffen-Übung.

Vom 12. bis zum 23. Juni findet in Deutschland das Kampfjet-Manöver Air Defender 2023 statt. Nach Angaben der Luftwaffe der Bundeswehr handelt es sich dabei um die größte Luftoperationsübung in der Historie der Nato.

Insgesamt 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 26 Nationen werden an Air Defender 2023 beteiligt sein. In den vergangenen Wochen sind nach und nach über 250 Flugzeuge und Kampfjets in Deutschland gelandet, darunter auch Eurofighter und Tornados.

Die Teilnehmer wollen bei Air Defender 2023 zeigen, dass „wir in der Lage sind, gerade auf der Seite der Luftwaffen äußerst schnell reagieren zu können“, heißt es bei der Luftwaffe.

Köln – In den nächsten Tagen werden immer wieder Kampfjets am Himmel über Deutschland unterwegs sein: Vom 12. bis zum 23. Juni findet die riesige Nato-Übung Air Defender 2023 statt. Insgesamt rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 26 Nationen sind für das Kampfjet-Manöver in die Bundesrepublik gereist. Mehr als 250 Flugzeugen und Kampfjets werden bei Air Defender im deutschen Luftraum unterwegs sein. In den letzten Wochen sind die Flieger nach und nach zur Übung eingetroffen. Was passiert nun nach dem Start von Air Defender?

Air Defender 2023: Größte Luftwaffen-Übung seit Bestehen der Nato – Auslöser war Annexion der Krim

Air Defender 2023 findet unter Führung der deutschen Luftwaffe statt – und auch die Idee stammt von einem Mitglied der Bundeswehr: Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, schlug das Kampfjet-Manöver zu seinem Amtsantritt 2018 in den USA vor. Der Auslöser: Die Annexion der Krim durch Russland. „Uns war klar in Deutschland, dass wir uns wieder zurückbesinnen müssen auf die Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung“, so Gerhartz.

Air Defender 2023: Nato-Luftwaffen wollen Zusammenarbeit und Reaktionsfähigkeit demonstrieren

Doch was wird bei Air Defender 2023 geübt? „Wir wollen hier eine glaubwürdige Abschreckung mit einem Article five-Szenario darstellen“, sagte Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer wenige Tage vor dem Start des Manövers. Der genannte Artikel fünf bezeichnet den Nato-Beistandsfall, bei dem die Streitkräfte der Verbündeten einem militärisch angegriffenen Mitgliedsstaat helfen. Man wolle zeigen, dass „wir in der Lage sind, gerade auf der Seite der Luftwaffen äußerst schnell reagieren zu können“, so der Luftwaffeninspekteur.

Eine solch große Luftoperationsübung wie Air Defender 2023 hat es in der 75-jährigen Historie des Bündnisses noch nie gegeben. Bei dem Kampfjet-Manöver werden verschiedene Szenarios geprobt, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Dazu gehören laut dem Luftwaffeninspekteur der Kampf gegen Drohnen und Marschflugkörper, der Schutz von Städten, Flug- und Seehäfen sowie die direkte Unterstützung der Bodentruppen.

+ Über 100 Flugzeuge entsendet die USA für Air Defender 2023 nach Deutschland, darunter auch F-16-Kampfjets. © Georg Wendt/dpa

Air Defender 2023: Karte der Bundeswehr zeigt, wo genau die Kampfjets üben werden

Das heißt: Geübt wird zum Beispiel unter anderem, Kampfjets schnell von einem Standort aus an einen anderen zu verlegen. Täglich werden zu bestimmten Stunden viele Flieger und Kampfjets durch die Luft brausen. Das hat Auswirkungen. Zum einen: Fluglärm. Um dabei die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, hat das Zentrum Luftoperationen der Luftwaffe die Übung auf drei Lufträume aufgeteilt: Nord, Ost und Süd. Eine Karte der Bundeswehr zeigt, wo genau die Kampfjets unterwegs sein werden. „Insbesondere die Nutzung von Nord- und Ostseegebieten entlastet die Übungslufträume über bewohnten Gebieten“, hieß es von der Luftwaffe.

Air Defender 2023 Übungsluftraum Nord Übungsluftraum Süd Übungsluftraum Ost Gebiet große Teile von Schleswig-Holstein, Nord- und Westniedersachsen, Norden von NRW (nördlich von Münster), Teile der Nordsee Saarland, Süden von Rheinland-Pfalz, Teile von Baden-Württemberg und Bayern Teile der Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, und Sachsen Flughöhe Je nach Region zwischen Flight Level 080 (circa 2.438 Meter) und Flight Level 660 (circa 18.470 Meter) Je nach Region zwischen Flight Level 100 (circa 2.900 Meter) und Flight Level 660 (circa 18.470 Meter) Je nach Region zwischen Flight Level 100 (circa 2.900 Meter) und Flight Level 660 (circa 18.470 Meter) Zeitraum Vom 12. Juni bis zum 16. Juni: 16 Uhr bis 20 Uhr; 19. Juni bis 23. Juni: 16 bis 20 Uhr Vom 12. Juni bis zum 16. Juni: 13 Uhr bis 17 Uhr; 19. Juni bis 23. Juni: 13 bis 17 Uhr Vom 12. Juni bis zum 16. Juni: 10 Uhr bis 14 Uhr; 19. Juni bis 23. Juni: 10 bis 14 Uhr

Doch die Fluggeräusche der Kampfjets sind nicht die einzigen Folgen, die durch das Kampfjet-Manöver Air Defender 2023 entstehen werden. In den betroffenen Gebieten kommt es in den Übungszeiträumen zu Flugverboten. Selbst Drohnen darf man dann nicht mehr starten lassen. Fotos von Air Defender 2023 zu machen, ist in den allermeisten Fällen indes erlaubt. Die Flugverbote durch Kampfjets werden aber auch den zivilen Flugverkehr beeinflussen.

Air Defender 2023: Flugverbote werden zu Verspätungen im zivilen Flugverkehr führen

Man rechne insbesondere mit Verspätungen, wie der Flughafen Düsseldorf zuletzt gegenüber 24RHEIN mitteilte: Denn viele Flugzeuge, die planmäßig Deutschland durchqueren, würden im Übungszeitraum von Air Defender auf andere Lufträume umgeleitet. „Dadurch können sich Flugzeiten verlängern, und es kann zu Verspätungen kommen“. Auch Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) sprach von „erheblichen Einschränkungen“.

Klar ist: Es wird auch Einschränkungen im zivilen Flugverkehr durch Air Defender 2023 geben. Unklar ist jedoch, wie stark diese Einschränkungen ausfallen werden. Die Gewerkschaft der Fluglotsen (GdF) befürchtete rund 50.000 Minuten Verspätung pro Tag. Die Luftwaffe beschwichtigte und sprach von nur wenigen Minuten, die Flugreisende durch das Kampfjet-Manöver länger warten müssten – vorausgesetzt, alle Beteiligten nutzen „alle ihre Möglichkeiten" aus, wie ein Sprecher der Luftwaffe im Gespräch mit 24RHEIN sagte. Dazu gehört auch, dass die Flughäfen die Öffnungszeiten der Flughäfen verlängern. (mg)

Rubriklistenbild: © Gregor Fischer/dpa