Afrika nach Prigoschin: Eine echte Chance für den Westen

Trotz Moskaus bester Versuche, das Geschehen zu kontrollieren, besteht in der Region ein Machtvakuum - und die Notwendigkeit, Allianzen zu überdenken.

Vergiftete Geschenke: Afrikanische Deals mit Russland sind durchaus riskant

Der Westen und Afrika: Es entstehen neue Chancen für Zusammenarbeit

Präsenz in Afrika : Die Wagner-Gruppe muss bekämpft werden

: Die Wagner-Gruppe muss bekämpft werden Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 09. August 2023 das Magazin Foreign Policy.

Die dramatische Eskalation zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Leiter der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, im Juni hat deutlich gemacht, wie problematisch es ist, sich zu sehr auf ein unberechenbares Unternehmen zu verlassen. Über Nacht schienen Wagners Partnerländer in Afrika einem rätselhaften Machtspiel innerhalb des Kremls ausgeliefert zu sein.

Die Aktivitäten von Wagner in Afrika zeichnen ein beunruhigendes Bild. Seit 2017 hat die Gruppe ihren afrikanischen Fußabdruck vergrößert. Das Ausmaß der Wagner-Präsenz auf dem Kontinent ist zwar unklar und undurchsichtig, aber es wird geschätzt, dass es in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) rund 2000 offizielle „Ausbilder“ gibt, in Libyen bis zu 1200 und in Mali 1000 - obwohl Experten weithin darin übereinstimmen, dass diese Zahlen untertrieben sind. In Ländern wie der ZAR, dem Sudan, Libyen und Mali bietet Wagner politische Unterstützung und Sicherheitsgarantien im Austausch für lukrative Bergbaukonzessionen und einen geopolitischen Puffer für Russland.

Während die afrikanischen Staats- und Regierungschefs darauf warten, die neuen Fakten ihrer Partnerschaft mit Russland nach dem Putschversuch zu erfahren, bleiben Einfluss und Profit von Wagner in Afrika für den Kreml strategisch von unschätzbarem Wert. Sowohl Sergej Lawrow, der russische Außenminister, als auch Prigoschin haben den afrikanischen Führern öffentlich versichert, dass Russland dort bleiben wird. Doch trotz Moskaus bester Versuche, das Geschehen zu kontrollieren, besteht in der Region ein Machtvakuum.

Sorge vor Instabilität: Risiken für afrikanische Länder

Den Ländern, die erwägen, das russische Militär, Wagner oder eine ähnliche paramilitärische Gruppe in ihr Land einzuladen, sollten die jüngsten Ereignisse als rechtzeitige Warnung dienen. Die Instabilität innerhalb Russlands und die unklare Zukunft von Wagner zeigen die Gefahren eines übermäßigen Vertrauens in einen unberechenbaren und nicht rechenschaftspflichtigen Partner auf. Dies ist eine einmalige Gelegenheit für afrikanische Führer, ihre globalen Partnerschaften zu diversifizieren - und für westliche Regierungen, sich zu engagieren.

Putin hat eine kritische Entscheidung über die Zukunft von Wagner getroffen, indem er sich dafür entschied, das Unternehmen nicht umzubenennen, sondern es in die staatliche Infrastruktur zu integrieren, um es besser kontrollieren und vorhersehen zu können. Wagner hat jedoch deutlich gemacht, dass es weiterhin aktiv bleiben will, sodass der Kreml keine andere Wahl hat, als die Gruppe genau im Auge zu behalten und ihr vielleicht weniger Autonomie zu gewähren, aber dennoch eine reibungslose Fortsetzung der Operationen in Afrika zu ermöglichen.

Gleichzeitig wirft die Integration von Wagner in den Staatsapparat Fragen zum militärischen Zusammenhalt und zu den Auswirkungen der ausländischen Militärpräsenz in Afrika auf. Die malische Regierung hat beispielsweise erklärt, dass sie keine ausländische Militärpräsenz auf ihrem Boden hat.

Wenn die Verträge des russischen Militärs nicht mit den günstigen Bedingungen Wagners übereinstimmen, besteht außerdem die Gefahr, dass sich die Söldner anderen privaten Unternehmen anschließen, was zu kleineren konkurrierenden Gruppen führen könnte, die ohne wirksame Kontrolle durch Moskau um die Kontrolle in Afrika ringen.

Es besteht auch die Gefahr, dass die Nachfrage nach anderen Söldnergruppen in der Region steigt, wie z. B. Academi (ehemals Blackwater) aus den USA, die Dyck Advisory Group (DAG) aus Südafrika oder eine Ausweitung halbautonomer Söldnergruppen, die mit Peking in Verbindung stehen und mit dem Ausbau der Neuen Seidenstraße immer präsenter werden.

Die afrikanischen Länder sollten mit Vorsicht vorgehen, denn kurzfristige Abkommen mit instabilen Gruppen wie Wagner können zu längerfristigen Folgen wie dem Rückfall in die Demokratie und der Aufrechterhaltung einer ausgrenzenden Wirtschaftstätigkeit führen, die kein nachhaltiges, diversifiziertes und integratives Wirtschaftswachstum hervorbringt. Beides kann Vorläufer für eine größere Instabilität sein.

Afrika und der Westen: Grundlegend neue Verhältnisse

Das Überdenken von Partnerschaften mit risikobehafteten Organisationen allein reicht jedoch nicht aus, um das Sicherheitsvakuum in vielen dieser Länder zu schließen. Die Alternativen können begrenzt sein, und wo sie zur Verfügung stehen, bieten westliche Regierungen weder ein ermächtigendes noch ein besonders reaktionsfreudiges Modell an, das die komplexen politischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Region auf den Punkt bringt. Eine entscheidende fehlende Komponente ist eine glaubwürdige Strategie zur Bekämpfung der gewalttätigen extremistischen Akteure, die verheerende Bewegungen gegen afrikanische Gesellschaften und Staaten anführen.

Wenn die westliche Forderung darin besteht, dass die afrikanischen Staaten über die Verlockung vorübergehender Lösungen hinausblicken und Partnerschaften eingehen, die Stabilität, Wirtschaftswachstum und die Stärkung ihrer Völker in den Vordergrund stellen, muss eine mutige und pragmatische Alternative von einer Koalition von Partnern angeboten werden. Dazu gehören notwendigerweise die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union und sogar aufstrebende geopolitische Akteure wie Japan und Indien. Ein solches Angebot wird auch berücksichtigen müssen, dass einige Regierungen, wie die in Mali, sich als Gegenspieler der Kolonialmächte darstellen und diskrete Diplomatie erfordern, um sie zu umgehen.

Mit dem Entstehen einer multipolaren Weltordnung bietet sich den afrikanischen Staats- und Regierungschefs eine neue Gelegenheit, ihre Partnerschaften zu diversifizieren. Die Zeiten der Sicherheitsgaranten sind vorbei, und die Exklusivität, die westliche Führer einst beim Schmieden von Sicherheitsallianzen und in der Diplomatie erwarteten, muss möglicherweise neu gestaltet werden, um den wachsenden Interessen der afrikanischen Nationen am besten gerecht zu werden.

Afrika nach Prigoschin: Es ergeben sich Chancen für den Westen

Während afrikanische Staaten wie Mali und die Zentralafrikanische Republik weiterhin besorgt sind, sind andere Länder wie Burkina Faso und in gewissem Maße auch der Sudan offen für eine erneute Zusammenarbeit mit dem Westen. Obwohl in letzter Zeit keine diplomatischen Besuche oder bilateralen Gespräche bekannt geworden sind, sind in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou weiterhin mehrere westliche Botschaften geöffnet, was auf die Möglichkeit des Aufbaus von Partnerschaften zum gegenseitigen Nutzen hindeutet.

Die Grundlage eines neuen Partnerschaftsmodells muss zunächst auf gegenseitigem Nutzen und einer Politik der Nichteinmischung beruhen. Dem muss ein diplomatisches Engagement vorausgehen, das engere Beziehungen fördert und sowohl die Bedürfnisse als auch die Bestrebungen der afrikanischen Nationen berücksichtigt. Ein bilateraler Dialog und erweiterte diplomatische Kanäle können dazu beitragen, die erste Herausforderung zu meistern, indem sie den Regierungen eine Ausstiegsstrategie aus der Abhängigkeit von Russland oder anderen privaten Militäreinrichtungen bieten.

Zweitens sollten die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen in Schlüsselsektoren von gemeinsamem Interesse gefördert werden, wobei der Schwerpunkt auf Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Technologie und vor allem auf der menschlichen Entwicklung liegen sollte. Das Angebot attraktiver Handels- und Investitionsanreize, die Bereitstellung von technischem Fachwissen und die Erleichterung von Geschäftspartnerschaften können dazu beitragen, nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen zu schaffen.

Dabei ist es entscheidend, die komparativen Vorteile des Westens zu nutzen. Dazu gehört, dass man ein Tor zum Handel mit lukrativen Märkten in den USA und der EU bietet. Darüber hinaus sollten die westlichen Partner überlegen, wie sie die afrikanischen Länder bei der Entwicklung von Produktionskapazitäten für natürliche Ressourcen unterstützen können, indem sie in Prozesse wie die Aufbereitung investieren, die es ihnen ermöglichen, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen.

Ein dritter Bereich sind gezielte Programme zum Aufbau von Kapazitäten. Das Wagner-Modell bietet politischen Führern, die sich von demokratischen Idealen entfernen - wie Khalifa Haftar in Libyen und Oberst Assimi Goïta in Mali - politisches Fachwissen zur Aufrechterhaltung des Regimes, doch in Wirklichkeit ist dauerhafte Stabilität das Ergebnis fähiger und reaktionsfähiger Institutionen.

Hier kann der Westen Programme zum Aufbau von Kapazitäten anbieten, um den afrikanischen Ländern zu helfen, die wichtigsten Herausforderungen unabhängig zu bewältigen. Dies kann die Unterstützung von Projekten in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung, institutionelle Entwicklung und nachhaltige Entwicklung umfassen, die auf die Prioritäten der afrikanischen Länder abgestimmt sind.

Der Westen genießt immer noch Wohlwollen der Menschen in Afrika

Schließlich muss ein neues Partnerschaftsmodell darauf abzielen, das Wohlwollen der afrikanischen Gesellschaften gegenüber dem Westen zu nutzen. Das Afrobarometer, eine landesweit repräsentative Meinungsumfrage, ergab, dass in Burkina Faso mehr als 70 Prozent der Befragten den Einfluss der Vereinigten Staaten als positiv ansehen, während 55 Prozent dasselbe über Russland sagen. Selbst in Mali wurde der Einfluss der USA vor dem jüngsten Staatsstreich von 60 Prozent der Befragten als positiv eingeschätzt.

Um das Erbe der russischen Soft Power zu bekämpfen, das unweigerlich über die Präsenz des Landes in afrikanischen Ländern hinaus bestehen bleiben wird, muss in die öffentliche Diplomatie und den Austausch zwischen den Menschen investiert werden. Dazu können Stipendien, kulturelle Veranstaltungen, Medien (einschließlich vertrauenswürdiger Nachrichtenquellen, die Desinformation bekämpfen können, wie der BBC World Service) und Plattformen für lokale Bildung gehören, die sowohl digital als auch persönlich zugänglich sind.

Die ZAR bietet ein fortschrittliches Beispiel für die Herausforderung der russischen Soft Power, wo der Erfolg auf dem Schlachtfeld das Narrativ genährt hat, dass russische Waffen die Hauptstadt und ihre Bevölkerung schützen. Mitte 2021 wurde ein russischer Kriegsfilm, Tourist, der Wagner als Retter der ZAR verherrlicht, in einem ausverkauften Stadion in Bangui gezeigt. Im November 2021 wurde vor der Universität von Bangui ein russisches Denkmal errichtet, das zwei Soldaten der nationalen Armee zeigt, die neben Truppen der russischen Streitkräfte stehen und die Zivilbevölkerung im Kampf gegen die militanten Rebellen der Koalition der Patrioten für den Wandel schützen.

Dieser pro-russische Diskurs füllt nicht nur das Vakuum des schwindenden französischen Einflusses im Land aus, sondern erobert auch den Verbrauchermarkt, indem eine russische Wodka-Marke das französische Mocaf-Bier als Verbraucherliebling ablöst. Auch wenn die Anwesenheit von Wagner und seinen Ausbildern nur vorübergehend zu sein scheint, kann das Erbe der Soft Power nur durch beharrliche öffentliche Diplomatie rückgängig gemacht werden.

Präsenz in Afrika: Die Wagner-Gruppe muss bekämpft werden

Die People-to-People-Politik sollte auch der Stärkung lokaler Initiativen zur Friedenskonsolidierung Vorrang einräumen, die die Vorbereitung der Gemeinschaften auf das Leben nach dem Konflikt fördern. Obwohl der NUSAF (Northern Uganda Social Action Fund), der von der Weltbank, Großbritannien und Japan unterstützt wird, für seine langsamen Fortschritte kritisiert wird, bietet er einen nützlichen Rahmen. Der NUSAF zielt darauf ab, die Bedürfnisse der Gemeinden zu erfüllen, die von der verheerenden Kampagne der Lord‘s Resistance Army betroffen sind, indem er von den Gemeinden geleitete Entwicklungsprojekte unterstützt und bereits bestehende Friedensinitiativen und lokale Institutionen stärkt.

Indem das NUSAF dem Engagement und der Eigenverantwortung der Gemeinschaften Vorrang einräumt und sich dabei von einer Politik des Dialogs zwischen den Menschen leiten lässt, legt es den Grundstein für die Vorbereitung auf die Zeit nach dem Konflikt und für eine erweiterte Einbeziehung - ein Eckpfeiler der nachhaltigen Entwicklung.

Natürlich müssen in Ländern, in denen Wagner stark vertreten ist, erhebliche Sicherheitsbedrohungen, einschließlich derer, die von gewalttätigen Extremisten ausgehen, bekämpft werden. Die Unterstützung der Widerstandsfähigkeit und des Zusammenhalts von Gemeinschaften ist bei der Bewältigung dieser Herausforderungen von entscheidender Bedeutung. Der Blickwinkel der Friedenskonsolidierung und der Übergangsjustiz kann einen wertvollen Rahmen für diese Bemühungen bieten, insbesondere wenn es darum geht, die wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu bekämpfen, die so oft die Ursache für die extremistische Bedrohung in Afrika ist.

Jetzt ist ein günstiger Moment für den Westen, eine verlässlichere, stabilere und für beide Seiten vorteilhafte Alternative zu Bündnissen mit Russland zu präsentieren. Gleichzeitig müssen die afrikanischen Staats- und Regierungschefs diese Chance erkennen, denn in ihren Entscheidungen liegt das Potenzial, einen positiven Kurs für eine nachhaltige Entwicklung einzuschlagen.

Zum Autor Jaynisha Patel arbeitet in der geopolitischen Abteilung des Tony Blair Instituts. Ihr Schwerpunkt liegt auf Frieden, Sicherheit und Außenpolitik in Afrika. Twitter (X): @jayni_sha

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 23. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.