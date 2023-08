Höhenflug beendet: AfD rutscht in neuer Umfrage erstmals seit Monaten wieder ab

Trendbarometer

Ungewohnte Entwicklung: Die AfD kann laut einer neuen Umfrage ihren Rekordwert nicht mehr halten. Dennoch sollten die Ampel-Parteien nicht zu früh jubeln.

Berlin – Aufwärtstrend gestoppt: Die Alternative für Deutschland (AfD) muss erstmals seit Monaten einen Rückgang ihrer Beliebtheitswerte verkraften. Nach einem Rekordwert in der vergangenen Woche sackten die Rechtspopulisten in der Gunst der Deutschen jetzt wieder ab, wie aus einer am Mittwoch (23. August) veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Dennoch liegt die Partei weiterhin vor den Partnern der Ampel-Koalition.

Neue Umfrage: AfD um Alice Weidel liegt weiter auf Platz zwei

Laut dem aktuellen Forsa-Trendbarometer von RTL und ntv hat die AfD einen Prozentpunkt eingebüßt und schafft es jetzt noch auf 20 Prozent. Damit liegt die Partei mit den Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla aber weiterhin auf dem zweiten Platz hinter der Union, die das Beliebtheitsranking anführt. So schaffen es CDU und CSU gemeinsam auf 26 Prozent (plus ein Prozent). Abgeschlagen dahinter liegen laut der Umfrage die Ampel-Parteien SPD (18 Prozent), Grüne (14 Prozent) und FDP (7 Prozent). Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Linke mit nur noch vier Prozent aus dem Parlament fliegen.

Das Spitzenpersonal der AfD: Ein Kommen und Gehen Am 06. Februar 2013 gründen 18 Menschen in Oberursel (Taunus) die Partei „Alternative für Deutschland“. Der erste AfD-Parteitag findet am 14.04.2013 statt (im Bild). Bei der Bundestagswahl im gleichen Jahr erzielt die neue Partei aus dem rechten Spektrum auf Anhieb 4,7 Prozent - das beste Ergebnis, das eine neu gegründete Partei jemals bei ihrer ersten Bundestagswahl erhalten hat. Von den 18 Gründern aus Oberursel waren im Juli 2017, also knapp vier Jahre später noch vier in der Partei. Das Kommen und Gehen bei der Alternative für Deutschland in Bildern. © imago Als einer der Gründungsväter der AfD gilt Konrad Adam. Der 1942 geborene Journalist arbeitete für die Tageszeitungen FAZ und Welt, ehe er von 2013 bis 15 einer von drei Bundessprechern der AfD wurde. In den folgenden Jahren wurde es bei der AfD still um Adam. Im Januar 2021 wurde dann auch klar, warum: Adam trat aus der AfD aus, die sich in seinen Augen zu einer rechtsextremen Partei entwickelt hatte. © imago Doch das bekannteste Gesicht der AfD-Gründungsphase gehört dem Mann mit erhobenen Armen: Bernd Lucke. Geboren 1962 in West-Berlin und aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen studiert Lucke Volkswirtschaftslehre und wird später in Hamburg Professor. Mit 14 Jahren tritt Lucke in die CDU ein und verlässt die Union 33 Jahre später, weil er mit der Eurorettungspolitik nicht einverstanden ist. Der Euro und die EU werden zu den zentralen Kritikpunkten, die Lucke in den folgenden Jahren bezogen auf die Bundespolitik äußert. Ergebnis dieser Kritik ist zunächst die eurokritische Wahlalternative 2013, aus der am 14. April 2013 die AfD hervorgeht. © imago Doch auch Bernd Luckes Zeit in der AfD ist nur eine kurze. 2014 ging er noch als Spitzenkandidat der „Alternative für Deutschland“ in den Wahlkampf für die anstehende Europawahl. Bis 2019 war Lucke im Anschluss Mitglied im Europäischen Parlament. Doch bereits 2015 deutete sich an, dass Lucke im internen Machtkampf in der AfD den kürzeren ziehen konnte. Führende Köpfe der AfD wie Björn Höcke und Andre Poggenburg kritisierten den Vorsitzenden. Dieser musste schließlich seinen Platz an der Spitze der AfD räumen - für viele ging damit einer der letzten Personen, die in der AfD keine rechte, sondern eurokritische Partei sahen. © imago Olaf Henkel GER Berlin 20150112 Alternative für Deutschland Prof Hans Olaf Henkel Veranstaltun Anfang 2014 wird die AfD-Mitgliedschaft von dem Professor Hans-Olaf Henkel bekannt. Einen Namen macht sich Henkel als erfolgreicher Manager bei IBM. Später wechselt er auf die Verbandsebene und wird Präsident des BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie). 2014 zieht er für die AfD ins Europaparlament ein. Für ein Jahr ist Henkel sogar stellvertretender Bundessprecher der „Alternative für Deutschland“. 2015 tritt Hans-Olaf Henkel wieder aus der AfD aus. © imago Deutschland Essen Grugahalle 4 Ausserordentlicher AfD Parteitag Bernd Lucke nach der Wahl von F Auf Bernd Lucke folgt an der Parteispitze der AfD Frauke Petry. Die studierte Chemikerin wurde 1975 in Dresden geboren. 2013 ist sie bereits neben Lucke eine der drei Parteisprecherinnen der AfD. Außerdem wird sie im selben Jahr zur Vorsitzenden der AfD Sachsen gewählt. Im Juli 2015 schließlich kommt es zum internen Machtkampf, den Petry für sich entscheiden kann. Doch schon zwei Jahre später ist auch für sie wieder Schluss. Ende September 2017 tritt sie aus der AfD aus und gründet wie Lucke ihre eigene kleine Partei: Petry nennt sie „Die blaue Partei“. © imago Prof. Dr. Jörg Meuthen (M.), Bundessprecher der AfD, Deutschland, Berlin, Bundespressekonferenz, Thema: AfD - Zu den Bu Ein ähnliches Schicksal wie Petry und Lucke ereilt auch Jörg Meuthen (M.). Der 1961 in Essen geborene studierte Volkswirt wird 2015 zu einem der zwei Bundessprecher der AfD gewählt. 2019 gelingt ihm der Sieg bei der Wahl zum ersten Bundesvorsitzenden der AfD. Doch schon 2021 erklärt Meuthen, nicht erneut für den Vorsitz kandidieren zu wollen. 2022 folgt dann der endgültige Austritt aus der Partei. Der lässt sich auf seine Niederlage im Machtkampf mit Björn Höcke und den rechtsextremen Kräften innerhalb der AfD zurückführen. © M. Popow/Imago Andre Poggenburg, hier schon nicht mehr für die AfD aktiv. Gekommen und gegangen: André Poggenburg, geboren 1975, ist vier Jahre, von 2014 bis 2018, Vorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit Björn Höcke verfasst Poggenburg 2015 die „Erfurter Resolution“. Das Schriftstück wird zum Positionspapier des - mittlerweile angeblich aufgelösten - völkisch-nationalen Flügels der AfD. Im Januar 2019 will der Bundesvorstand der AfD Poggenburg für zwei Jahre von allen Ämtern ausschließen. Doch der kommt der Partei zuvor, und tritt kurz darauf aus der AfD aus. Poggenburg gründet seine eigene Partei: „Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland“. Noch im selben Jahr tritt Poggenburg aber auch aus dieser Vereinigung aus und ist seitdem parteilos. © Sebastian Willnow/dpa Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein im Sitzungssaal des schleswig-holsteinischen Landesverfassungsgerichts. Auch Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein wurde aus der AfD ausgeschlossen. Sayn-Wittgenstein soll für einen rechtsextremistischen Verein geworben haben, der auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD stand. Doch die 1954 geborene Rechtsanwältin wehrt sich erfolgreich gegen den Parteiausschluss, den ein Bundesschiedsgericht 2019 beschlossen hat. Seit dem 15. April 2021 ist Sayn-Wittgenstein wieder Parteimitglied. Die AfD vertritt jedoch die Auffassung, dass Sayn-Wittgenstein wirksam aus der Partei ausgeschlossen wurde und hat Berufung eingelegt. © Marcus Brandt/dpa Alexander Gauland, heute AfD-Mitglied, früher Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung Ein Urgestein der AfD, das all die personellen Wechsel überstanden hat und immer noch da ist: Alexander Gauland. Geboren 1941 in Chemnitz, ist Gauland vor seiner aktiven politischen Karriere Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ). CDU-Mitglied wird der gelernte Jurist bereits 1973, ab 1987 übernimmt er verschiedene politische Ämter, vor allem für die Union in Hessen. CDU-Mitglied bleibt Gauland bis 2013, ehe er gemeinsam mit unter anderem Bernd Lucke und Konrad Adam die AfD gründet. Im Jahr 2017 wird Gauland Bundessprecher der AfD (bis 2019). Von 2017 bis 2021 ist er neben Alice Weidel einer von zwei Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion. 2021 gibt er dieses Amt wieder ab, bleibt der Partei aber als Ehrenvorsitzender erhalten. © imago

In den vergangenen Wochen hatte die AfD einen Höhenflug in den Umfragen erlebt. Auch in den Erhebungen anderer Meinungsforschungsinstitute wurde die Partei regelmäßig auf Platz zwei geführt. Offenbar profitierten die Rechtspopulisten, die in kürzlich in Sonneberg erstmals ein Landratsamt erobern konnten und die über die Aufstellung eines eigenen Kanzlerkandidaten nachdenken, dabei von der Schwäche der Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD), die in den vergangenen Monaten vor allem mit viel koalitionsinternen Streit auffiel. Nach den heftigen Auseinandersetzungen um die Lösungen in der Energiekrise sorgte in den vergangenen Tagen vor allem die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung für Zündstoff.

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Kompetenzwerte der Parteien auch nicht weiter verwunderlich. Jeweils elf Prozent der Bundesbürger trauen der CDU/CSU und der SPD zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden. Damit liegen deren Kompetenzwerte auf der Höhe der Vorwoche. 7 Prozent halten die Grünen und 3 Prozent die FDP für politisch fähig. Damit schätzen nur noch 21 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die drei Ampel-Parteien für kompetent ein. In die AfD setzen immerhin acht Prozent ein großes Vertrauen.

DIW-Studie zur AfD: Hohe Umfragewerte stehen im Widerspruch zum Wahlprogramm

Doch die hohen Umfragewerte verdankt die AfD in einem hohen Maße vielen Protestwählern. Denn sollten die Rechtspopulisten im politischen Betrieb eine größere Rolle spielen, dann müssten wohl vor allem viele AfD-Wählerinnen und Wähler ungemütliche Einschnitte hinnehmen, wie am Dienstag eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) offenbarte. Demnach steht die AfD laut ihrem Wahlprogramm für eine „extrem neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik“. Zwei ihrer Ziele seien die Vergrößerung der Macht des Marktes und die Beschneidung der Rolle des Staates.

Der Autor der Studie, Marcel Fratzscher, Professor an der Berliner Humboldt-Universität und Präsident des DIW, schrieb dazu auf X, dem ehemaligen Twitter, dass sich keine Partei stärkere Einschnitte in der Sozialpolitik wünsche. Doch es zeige sich auch, dass Wählerinnen und Wähler der AfD oft eine geringere soziale Teilhabe besitzen, Lohn und Bildung seien eher gering bis mittelhoch. Bei der Umsetzung des AfD-Programms müssten sie also eigentlich mit einer Umverteilung rechnen. (jeki)