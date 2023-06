Nächster Umfrage-Hammer: AfD setzt Höhenflug mit Rekordwert fort

Neues Rekordergebnis

+ © Michael Reichel/dpa Die AfD hat in jüngsten Umfragen an Zustimmung gewonnen. © Michael Reichel/dpa

Die AfD erreicht ihr höchstes, bisher gemessenes Umfrageergebnis. Gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD, klar vor den Grünen.

Berlin – In einer Insa-Erhebung im Auftrag der Bild-Zeitung kommt die AfD auf 19 Prozent. Es ist der höchste, in einer Insa-Erhebung gemessene Wert. Fast jeder Fünfte würde die Partei wählen. Die Rechtspopulisten sind damit zweitstärkste Kraft, zusammen mit der SPD. Die CDU/CSU ist weiterhin die beliebteste Partei in Deutschland, muss jedoch einen Prozentpunkt einbüßen. Sie steht aktuell bei 27 Prozent.

Die Grünen erreichen aktuell nur 13 Prozent und auch der dritte Koalitionspartner kann nicht zulegen. Die FDP stagniert bei 9 Prozent. Die Linke macht einen Prozentpunkt gut und steht bei 5 Prozent (Sonstige: 8).

Rekordergebnisse für AfD – Stimmungstief für Ampel-Koalition

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Meinungsforschungsinstitute hohe Werte für die AfD gemessen. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend erreichte die Rechtsaußenpartei 18 Prozent, ebenfalls gleichauf mit der SPD. Die Ampel-Koalition kommt in aktuellen Erhebungen gar nicht gut weg. Die Zufriedenheit mit dem Scholz-Kabinett sinkt weiter.

Nur noch 20 Prozent der Menschen in Deutschland sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. 79 Prozent der im „Deutschlandtrend“ Befragten sind nicht zufrieden mit der Leistung der Regierung. Für die Regierung aus SPD, Grünen und FDP war es der mit Abstand schwächste Wert im ARD-„Deutschlandtrend“ seit Beginn der Koalition im Dezember 2021. Der bisherige Tiefstwert waren 27 Prozent Zufriedenheit im April 2023. Die Unzufriedenheit mit der Ampel scheint ein großer Faktor beim AfD-Zugewinn zu sein - aber auch die Union könnte ihren Anteil daran haben. (as)

Hinweis zur Umfrage: Für Bild am Sonntag hat das Meinungsforschungsinstitut INSA 1205 Personen im Zeitraum vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2023 befragt. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,9 Prozentpunkten. Frage: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?