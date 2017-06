Zwei Züge prallen in Süditalien zusammen - mindestens zehn Verletzte

Unglück auf Halbinsel Salento

Bei einem Zugunglück sind in Süditalien auf der Halbinsel Salento zehn Menschen verletzt worden. Die Verletzten schweben wohl nicht in Lebensgefahr.

Lecce - In Süditalien sind bei einem Zusammenstoß zweier Züge mindestens zehn Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich auf der Halbinsel Salento in Apulien wenige Kilometer von der Stadt Lecce entfernt, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete. Unter den Verletzten seien Passagiere und Zugpersonal, schrieb die Zeitung La Repubblica. Es handele sich um leichte Verletzungen, niemand schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Fehler verhindert haben, dass sich eine Weiche umgestellt hat.

dpa

