Zwei Menschen nach Schüssen in Bramsche schwer verletzt – Schütze festgenommen

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

In Bramsche (Landkreis Osnabrück)wurden zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Den Schützen konnte die Polizei festnehmen.

In der Nähe einer Grundschule in Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Den Schützen konnte die Polizei festnehmen.

Bramsche – In Bramsche (Landkreis Osnabrück) wurden zwei Menschen in der Nähe einer Grundschule, der Martinusschule, durch Schüsse verletzt. Zum Schusswaffengebrauch sei es gegenüber der Schule in einem Wohnhaus am Dienstag, 28. Februar 2023, gegen 7:30 Uhr gekommen, berichtet Nord-West-Media-TV. Den Schützen, einen Mann, konnte die Polizei bereits festnehmen, teilten die Beamten selbst mit. Es würde keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehen.

Schüsse in Bramsche: Zwei Menschen verletzt – Schütze festgenommen

Die Schule selbst sei nicht betroffen gewesen. Es habe auch keine Geiselnahme gegeben, so eine Sprecherin der Polizei Osnabrück. Schüler und Lehrer, die den Vorfall in Niedersachsen mitbekamen, würden betreut.

+++EIL+++



Aktuell kommt es zu einem #Großeinsatz der Polizei in Bramsche. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die #Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und hat die #Moltkestraße weiträumig abgesperrt.

Weitere Informationen folgen hier! #bra2802 — Polizei Osnabrück (@Polizei_OS) February 28, 2023

Noch nicht sagen konnte die Polizei, ob sich die Opfer der Schüsse, die mit Hubschraubern in Kliniken geflogen wurden, außer Lebensgefahr befinden. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt. Weitere Informationen folgen in Kürze.