Spektakulär: Zug fährt ein und etwas Unglaubliches passiert

Wartender filmt beeindruckende Szene

Washington - Entspannt am Bahnsteig warten, bis der Zug eingefahren ist? Das war diesen Amerikanern nicht vergönnt. Sie erlebten etwas Spektakuläres.

Erst sieht alles ganz normal aus. Fahrgäste warten am Bahnsteig. Der Zug im Hintergrund naht und wird immer größer. Als der amerikanische Zug des Unternehmens Amtrak einfährt, ist der entspannte Wintertag allerdings vorbei.

Es gibt eine riesige Schneeexplosion. Die Druckwelle haut die Wartenden um.

Nick Colvin hat das Spektakel in gefilmt und in Zeitlupe auf Youtube veröffentlicht. Seit Mittwoch wurde das Video bereits fast 500.000 mal angesehen. Auch er wurde von der Schneemasse am Bahnsteig erfasst. Sein Film endet wacklig und weiß.

Dahinter steckt Schneesturm „Stella“, wegen dem in einigen US-Bundesstaaten bereits der Notstand ausgerufen wurde.

scw

Rubriklistenbild: © Screenshot Youtube