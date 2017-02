Zug erfasst Auto auf Bahnübergang - Fahrerin verletzt

Lokführer erleidet einen Schock

Warendorf - Ein Bahnübergang ohne Schranke ist einer 18-jährigen Fahrerin zum Verhängnis geworden. Als ihr Auto von einem Zug erfasst wird, erleidet die Frau schwere Verletzungen.

Auf einem Bahnübergang ohne Schranke im münsterländischen Warendorf ist eine 18-Jährige mit ihrem Wagen von einem Zug erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt aus dem Wrack befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lokführer kam vorübergehend in eine Klinik, weil er einen Schock erlitt. Die Lok hatte das Auto nach der Kollision am Freitag noch rund 75 Meter vor sich her geschoben. Warum die Frau den herannahenden Zug nicht bemerkte, war zunächst unklar.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa