Zehnjährige von Krankenbett zerquetscht

Unfall in Thüringen

Nordhausen - Nach einem tragischen Unfall mit einem Krankenbett ist ein zehnjähriges Mädchen in Thüringen seinen tödlichen Verletzungen erlegen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Die Zehnjährige sei am 17. Februar unter dem Bett mit schwersten Kopfverletzungen gefunden worden, die schließlich zu ihrem Tod führten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen am Freitag. Es werde davon ausgegangen, dass das Kind wohl unter das Bett im Südharz Klinikum Nordhausen gekrabbelt ist, um etwas zu suchen. Dabei habe es wohl selbst den Senkmechanismus des Bettes ausgelöst. Das Mädchen wurde in der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt.

Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen Unbekannt, um die Ursache für den Tod des Mädchens zu klären - und auch, ob jemand daran Schuld habe. „Es ist noch völlig ergebnisoffen“, sagte der Sprecher. Bislang gebe es keinen Hinweis auf eklatante Verletzungen der Sorgfaltspflicht durch das Personal.

Laut nnz-Online, den Nachrichten für Nordhausen und der Region, wird die Familie von einem Seelsorger betreut. Das Online-Portal hatte zuerst über den Tod des Kindes berichtet.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa