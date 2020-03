Der Wolf ist das erste Mal seit 2011 wieder sesshaft in Hessen 

Die Wölfin GW1166f

Der Wolf ist in Hessen wieder sesshaft. Das ergaben DNA-Analysen aus dem Vogelbergkreis. Es ist das zweite Tier in Hessen seit der Ausrottung.

Der Wolf* ist offiziell zurück in Hessen

Der letzte in Hessen sesshafte Tier starb 2011 an unbekannter Ursache

starb 2011 an unbekannter Ursache Das Land Hessen hat sich mit speziellen Maßnahmen auf die Rückkehr des Raubtieres vorbereitet

Vogelsbergkreis/Hessen - Wird ein Wolf länger als ein halbes Jahr in einem Gebiet anhand seiner DNA nachgewiesen, gilt er als sesshaft. Im Vogelsbergkreis konnte jetzt bestätigt werden, das dort eine Wölfin wieder sesshaft ist, gab das Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am 03.03.2020 bekannt. Das ergaben DNA-Tests an einem gerissenen Reh am Ortsrand von Unter-Seibertenrode.

Die Wölfin mit der Kennung GW1166f konnte das erste Mal in Hessen am 21.02.2019 identifiziert werden. Damals allerdings noch bei Hersfeld Rotenburg. Der erste Wolf-Nachweis im Vogelbergkreis konnte durch einen Gentest an einer am 12.07.2019 gefundenen Kotprobe erbracht werden. Im Oktober des vergangenen Jahres kam es zu zwei weiteren Nachweisen in der Region. Alle am "Senckenberg Forschungsinstitut für Wildtiergenetik" in Gelnhausen durchgeführten Tests verwiesen auf die Grauwölfin.

Wolf In Hessen: Nachweise im Jahr 2020

Im Jahr 2020 kam es bisher schon zu insgesamt 8 Wolf Nachweisen im Land Hessen. Zudem kam es bereits zu 17 gemeldeten Fällen, die einen Verdacht auf den Wolf nahelegten. Davon wurden bereits 11 Fälle abschließend im Labor untersucht.

Bei den meisten dieser Fälle wurde die DNA von Hunden oder Füchsen nachgewiesen. Somit konnte ein Wolf hierbei ausgeschlossen werden. Bei den anderen 6 Fällen konnte entweder keine Artbestimmung durchgeführt werden oder diese konnte nicht eindeutig zugeordnet werden.

Der letzte Wolf in Hessen verstarb 2011

Der letzte sesshafte Wolf in Hessen war ein Rüde. Er hatte sein Territorium im Reinhardswald. Der Rüde war der erste der seit der Ausrottung wieder in Hessen ansässig wurde. Ab 2008 galt der Reinhardswald als das Territorium des Wolfes.

Am 13.04.2011 wurde der Wolf dann allerdings tot aufgefunden. Die Todesursache ist bis heute unklar. Bei diesem Wolf handelte es sich um einen sogenannten Altwolf. Das bedeutet, dass er bereits älter als 2 Jahre alt war.

Seit dem Jahr 2020 kam es in Hessen zu 7 weiteren Totfunden von Wölfen. Die Todesursache war in sämtlichen Fällen ein Verkehrsunfall.

Das Land Hessen ist auf den Wolf vorbereitet

Umweltministerin Priska Hinz sprach am Dienstag, den 03.03.2020, in Wiesbaden auch die Bedenken der Weidetierhalter in Hessen an.

Im Monat März habe die Landesregierung die Herdenschutzprämien auf 40 Euro pro Hektar aufgestockt. Diese soll auch insgesamt auf 1.000.000 Euro angehoben werden.

Sie bestätigte zudem, das entstandener Wolf-Schaden an Weidetieren von der Landesregierung zu 100% ersetzt werde. Ähnlich wie in anderen Bundesländern kann diese Entschädigung aber nur abgerufen werden, wenn zuvor ein Grundschutz der Tiere vorhanden war.

Das ist der Grundschutz für den Wolf in Hessen

In Hessen verpflichten sich alle Herdentierhalter, die eine Herdenschutzprämie in Anspruch nehmen, zu diesem Grundschutz vor dem Wolf. Als Grundsicherung gelten in Hessen Festzäune mit einer Höhe von 120 Zentimetern und einer zusätzlich Stromführenden Leitung. Alternativ kann auch ein Elektrozaun von mindestens 90 Zentimetern Höhe angebracht werden.

Bei beiden Varianten ist neben einer täglichen Kontrolle, ein Bodenabschluss des Zaunes unumgänglich. Landwirten stehen außerdem noch weitere Förderprogramme zur Verfügung.

Auch im Werra-Meißner-Kreis werden Wolf-Aktivitäten vermutet.* Dort machten Spaziergänger einen grausigen Fund während ihres Waldspaziergangs. Doch ob der Wolf verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt.

Bereits im vergangenen Jahr wurde über die Rückkehr des Raubtieres spekuliert. Jetzt ist der Wolf amtlich bestätigt worden.

