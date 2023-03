Wolf schlägt in Hessen zu: Vier Schafe tot aufgefunden

Ein Tier fehlt

Ein Wolf hat in Schlüchtern-Elm wohl fünf Schafe gerissen. Vier der Tiere wurden tot gefunden, von einem Schaf fehlt jede Spur. Mehr dazu lesen Sie hier:

Schlüchtern - „Innerhalb von einer Woche hat der Wolf die Tiere geholt“, berichtet Besitzer Bernd Loos auf Anfrage der Fuldaer Zeitung. „Alle zwei Tage war ein weiteres Tier verschwunden.“ Die kleine Herde bestand aus Mufflons und Kamerunschafen. „Vier der Tiere haben wir in einem Radius von 100 Metern um die Weide gefunden. Das fünfte Schaf konnten wir nicht mehr wiederfinden“, erklärt Loos. Dass der Wolf auch dieses Tier gerissen hat, ist sehr wahrscheinlich.

Wie sich das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie zu dem Vorfall äußert, verrät fuldaerzeitung.de.

Die Weide befindet sich unterhalb der Burg Brandenstein in Schlüchtern-Elm. „Bis auf Wiese und Wald gibt es dort nichts. Das waren wohl optimale Bedingungen für den Wolf“, so Loos. Zwei der toten Tiere schickte er aus dem Kinzigtal zum HLUNG. Hier wurde anhand einer Probe bestätigt, dass ein Wolf die Schafe gerissen hat. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Februar. Erst am Mittwoch dieser Woche (8. März) erhielt Bernd Loos die Bestätigung des Landesamtes.