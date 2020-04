Jagd auf Wolf gescheitert: Land Niedersachsen zeiht Konsequenzen

09.03.20/ #Unfall mit #wolf

Walsrode: Auf der B209, zwischen #Walsrode und #Rethem, kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem querenden Wolf. Das Tier verendete noch am Unfallort. Schaden am Fzg. 1.500 Euro.

Quelle/Foto: Polizei Heidekreis pic.twitter.com/GA5j6GhQdT