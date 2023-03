„Sucht er jetzt eine Wohnung oder eine Frau?“: Wohnungsgesuch irritiert das Netz

„Junge oder alte Wohlfühl-Oase“

Wer in Großstädten eine Wohnung finden will, muss kreativ werden, vor allem wenn sie bezahlbar sein soll. Ein Goldschmied in Berlin dachte sich wohl genau das - sorgt damit aber für Verwirrung.

Berlin – Wohnen ist teuer geworden. Vor allem in Deutschlands Großstädten sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Unangefochtener Spitzenreiter ist und bleibt dabei München. Erst kürzlich stellte der Münchner OB den neuen Mietspiegel vor. So kostet der Quadratmeter durchschnittlich 14,58 Euro. Bevor es allerdings überhaupt zu Mietzahlungen kommt, müssen Bürger zunächst eine Wohnung finden. Und dafür werden nicht nur in München alle denkbaren Wege gewählt. Ein besonders kurioses Gesuch aus Berlin hat für Diskussionen im Netz gesorgt.

Wohnungssuche nach „kleiner, junger oder auch alter Wohlfühl-Oase“

Auf der Instagram-Seite „notesofberlin“ sammeln sich immer wieder außergewöhnliche Aushänge, Gesuche und Botschaften die an allen Ecken und Enden der Hauptstadt auftauchen. Mit der Bildunterschrift „Offen für alles“ versehen, erscheint auf dem Kanal ein Wohnungsgesuch. Ein Zettel, an einer Laterne befestigt, im Berliner Stadtteil Schöneberg. Jedoch lässt der darauf gedruckte Text einige Fragen offen: „Liebesbeweis. Ich, netter Goldschmied suche eine liebevolle, kuschlige, einfühlsame, feine, große, mittlere oder auch kleine, junge oder auch alte Wohlfühl-Oase in diesem zauberhaften Kiez.“ Darunter ist noch eine Telefonnummer vermerkt, sowie der Hinweis: „Für eine tolle Überraschung ist gesorgt.“

Angesichts der Wahl der vielen Adjektive irritiert diese Anzeige Instagram-Community. Die User sind sich nicht ganz einig, auf was der Suchende nun wirklich aus ist.

+ Mit dieser ausführlichen Beschreibung irritiert der Verfasser des Gesuchs das Netz. © Screenshot/Instagram/notesofberlin

Instagram-User rätseln, was der Wohnungs-Suchende genau will

Ein User trifft die Skepsis der vielen Kommentierenden auf den Punkt: „Sucht er jetzt eine Wohnung oder eine Frau?“ Vor allem die Worte „liebevoll“ und „einfühlsam“, sowie „jung oder auch alt“ würde man weniger bei einem Wohnungs- als eher bei einem Partnergesuch erwarten. Andere User sehen das ähnlich und nehmen das „nicht ganz eindeutige“ Gesuch – wonach auch immer – mit Humor: „Auf jeden Fall gutes Marketing!“

Ähnlich ging ein Münchner vor, der sich bei der Wohnungssuche als „Toller Typ“ darstellte.

