Wohnhaus mit Geburtsklinik in Indien eingestürzt - Tote

Unglück in Mumbai

+ © AFP Von dem Gebäude sind nur noch Trümmer übrig. © AFP

Beim Einsturz eines Hauses in der indischen Metropole Mumbai sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Viele Menschen wurden verschüttet.

Mumbai - Mindestens sechs Menschen sind am Dienstag beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Indiens Finanzmetropole Mumbai umgekommen. Rund ein Dutzend Verschüttete konnten die Rettungskräfte lebend, wenn auch teils schwerverletzt, bergen, rund 15 weitere Opfer wurden noch unter den Trümmern vermutet. Nach ihnen werde weiter gesucht, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes von Mumbai der Nachrichtenagentur AFP.

Das vierstöckige Gebäude im nördlichen Vorort Ghatkopar, in dem Wohnungen sowie eine Geburtsklinik untergebracht waren, war am Vormittag plötzlich komplett in sich zusammengefallen. Möglicherweise waren seine Mauern und Fundamente durch den tagelangen Regen aufgeweicht worden. Unter den Toten war den Angaben zufolge ein drei Monate altes Mädchen.

Auch im ostindischen Kolkata stürzte ein Gebäude nach tagelangem Monsunregen ein und begrub mehrere Menschen unter sich. Berichte über Tote lagen zunächst nicht vor.

In Indien kommt es immer wieder zu verheerenden Hauseinstürzen. Der Zuzug arbeitsuchender Landbewohner in die Städte führt zu Wohnungsnot, viele Gebäude werden illegal in aller Eile und mit minderwertigem Material errichtet. In der Regenzeit zwischen Juni und September sind diese Gebäude dann besonders einsturzgefährdet.

afp/dpa