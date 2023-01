Winter-Wetter auch am Wochenende: Schneekugel rollt über Deutschland

Baden-Württemberg

+ © Uwe Lein/dpa/Symbolbild Am Wochenende soll eine Schneekugel über Deutschland hinweg rollen. © Uwe Lein/dpa/Symbolbild

Schnee und Kälte sind in Deutschland angekommen, der Winter ist da – und bleibt bis zum Wochenende. Lesen Sie hier, wo es bis zu 40 Zentimeter Schnee geben kann:

Der Winter ist zurück und bringt Kälte und Schnee in weite Teile Deutschlands. Das soll auch noch ein paar Tage so bleiben, denn am Wochenende rollt laut verschiedenen Wettermodellen eine Schneefront ins Land. Die Temperaturen können stark sinken, teilweise werden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.

echo24.de verrät, wo es in Baden-Württemberg am meisten Schnee geben soll.

Der Januar war bislang deutlich zu warm, doch die Temperatur wird nun etwas nach unten korrigiert. Wetter-Experten schätzen dennoch, dass der Monat drei bis vier Grad zu warm werden wird. (tobi)