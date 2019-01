Schrecklicher Unfall an Silvester: Mann sprengt sich mit Böller Hand weg

Polizei ermittelt

Das Hantieren mit Silvester-Sprengkörpern hatte am Montag in einem Ort in Niedersachsen für einen 38-Jährigen schreckliche Folgen: Der Mann sprengte sich mit einem Böller eine Hand weg.

Winsen an der Aller - Bei dem Unfall mit einem Böller sind am Silvesterabend in Niedersachsen zwei Menschen verletzt worden. Ein 38-Jähriger habe sich nach ersten Erkenntnissen eine Hand weggesprengt, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag. Ein 54 Jahre alter Mann habe bei dem Unfall in Winsen an der Aller Verletzungen im Gesicht erlitten. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Wie es zu dem Unfall kam, der sich gegen 19 Uhr ereignete, war zunächst unklar. Möglicherweise handelte es sich bei dem Böller um einen selbstgebauten Sprengkörper.

