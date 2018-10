Gruppen-Streit auf Parkplatz eskaliert - plötzlich wird auf Teenager eingestochen

In Varel bei Wilhelmshaven

+ © picture alliance / dpa (Symbolbild /Montage) Messer-Attacke in Varel bei Wilhelmshaven: Ein Teenager wurde verletzt. © picture alliance / dpa (Symbolbild /Montage)

Ein heftiger Streit nahm ein schlimmes Ende: Erst hatte sich eine Gruppe auf einem Parkplatz verabredet, dann kam es zu Handgreiflichkeiten - und am Ende wurde mit einem Messer auf einen Teenager eingestochen.

Varel - Ein Streit in Varel bei Wilhelmshaven ist am Wochenende komplett eskaliert. Und zwar so sehr, dass am Ende auf einen Teenager mit einem Messer eingestochen wurde. nordbuzz.de* berichtet, was passiert ist.

Wilhelmshaven: Streit in Varel eskaliert komplett

Nach Angaben der Polizei Wilhelmshaven hatte sich eine Gruppe mit mehreren Personen auf einem Parkplatz in Varel verabredet. Das Treffen fand den Angaben zufolge auf einem Parkplatz am Samstag gegen 20 Uhr an der Neumühlenstraße, Ecke Nebbsallee, statt.

Polizei Wilhelmshaven ermittelt nach Messerattacke auf Teenager

Das Treffen sollte allerdings keineswegs friedlich ablaufen, im Gegenteil. Es entwickelte sich ein Streit, der dermaßen eskalierte, dass zunächst die Fäuste flogen - dann wurde auch ein Messer eingesetzt, wodurch ein 18-jähriger Teenager eine Stichwunde erlitt.

Vorläufige Festnahme, aber kein dringender Tatverdacht

Der Tatverdächtige der Messerattacke wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen, ein Ermittlungsverfahren gegen den ebenfalls 18-Jährigen wegen versuchten Totschlags wurde eingeleitet.

Der Teenager wurde am Montag mangels dringenden Tatverdachts wieder entlassen, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

