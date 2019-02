Wiesbaden: Was Feuerwehr unter Auto findet, grenzt an ein dickes Wunder

Gute Nachricht

+ © Feuerwehr Wiesbaden/Google Maps (Fotomontage) Kurios, was die Feuerwehr Wiesbaden unter diesem Auto findet. © Feuerwehr Wiesbaden/Google Maps (Fotomontage)

Ein unfassbarer Fund sorgt Sonntagabend für jede Menge Arbeit für die lokale Feuerwehr. Dass es ein Happy-End gab, grenzt an ein Wunder.

Wiesbaden - Am Sonntagabend (6. Januar) wollte ein Mann noch eben zu einem Fastfood-Laden in Wiesbaden fahren und das Wochenende entspannt ausklingen lassen. Stattdessen sorgte einmerkwürdiges Geräusch seines Autos für einen Feuerwehreinsatz. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Wiesbaden: Seltsame Fracht sorgt für Feuerwehreinsatz mit Kran

Der Autobesitzer fuhr los und machte sich auf den Weg zu einem Fastfood-Restaurant in Wiesbaden (Wiesbaden: Frau beobachtet Mann am Fenster - dann hört sie plötzlich Schüsse). Dabei bemerkte er nicht, dass sich unter seinem Auto ein blinder Passagier befand, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärte. Erst acht Kilometer später, auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants in Wiesbaden, hörte der Fahrer seltsame Geräusche unter seinem Auto. Nach kurzer Zeit war klar: Eine Katze befand sich irgendwo unter dem Fahrzeug. Der Autofahrer rief die Feuerwehr, woraufhin zwei Feuerwehrmänner eintrafen. Doch als die Rettungskräfte das Tier befreien wollten, war von der Katze keine Spur.

Die Feuerwehrkräfte aus Wiesbaden brauchten erstmal eine Weile, bis sie das Tier unter dem Fahrzeug fanden. Doch auch nachdem die Feuerwehr die Katze lokalisiert hatte, war es ihnen unmöglich, das Tier zu befreien. Der Platz unter dem Auto reichte nicht aus. Der Pkw musste angehoben werden. Dafür rückte ein Abschleppfahrzeug mit Kran aus Wiesbaden (Wiesbaden: Proll will 19-Jähriger im Auto imponieren - es endet grausamst) an. Erst nachdem der Kran den Wagen angehoben hatte, konnten die Feuerwehrmänner weiter arbeiten. Die Rettungskräfte entfernten weitere Verkleidungsteile und befreiten endlich die Katze.

Wiesbaden: Katze unter Auto festgeklemmt

Das Tier hatte sich wohl unter dem Auto aufwärmen wollen und war dafürzwischen Auspuff und Bodenblech geklettert. Als das Auto nach losfuhr, konnte sich die Katze nicht rechtzeitig befreien und fuhr die acht Kilometer zum Wiesbadener Fastfood-Restaurant mit.

+ Wildes Abenteuer für Katze „Fleur“, hier nach der Rettung. © Feuerwehr Wiesbaden

Nach der Rettungsaktion konnte die Feuerwehr Wiesbaden durch einen Mikrochip unter der Haut des Tieres den Besitzer ausfindig machen. Die Katzenhalter wurden telefonisch informiert und holten ihr Haustier bei der Feuerwache Wiesbaden ab. Wie durch ein Wunder kehrte die Katze namens „Fleur“ (Französisch für Blume) somit unversehrt nach Hause zurück.

Gerade diskutieren unsere Leser über diese Meldung: Wiesbaden: Drei Frauen prügeln sich im Hinterhof - mit verheerenden Folgen, wieextratipp.com* berichtet.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.