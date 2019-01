Hund entwischt beim Gassi gehen - auf Bauernhof hinterlässt er ein Blutbad

Das hat Konsequenzen

Eine Hunde-Besitzerin meldet, dass ihr Hund entlaufen ist - gleichzeitig spielen sich auf einem Bauernhof blutige Szenen ab.

Wiesbaden - Der Horror für einen jeden Hundebesitzer: Das geliebte Tier verschwindet während des Gassi-Gehens spurlos. So erging es einer Frau in Bad Soden bei Wiesbaden - ihr Vierbeiner machte sich selbstständig auf die blutrünstige Jagd. Über den Vorfall berichtetextratipp.com*.

Wiesbaden: Hund entläuft seiner Besitzerin - er sucht sich Fressen auf Bauernhof

Was war passiert? Eine Frau war in Bad Soden (ca. 30 Kilometer von Wiesbaden entfernt) mit ihrem American Staffordshire Terrier unterwegs. Während des Gassi Gehens lief der Hund jedoch weg, ließ seine Halterin zurück. Diese setzte einenNotruf bei der Polizei in Eschborn ab und meldete, dass ihr Hund entlaufen sei.

Fast zeitgleich erfuhren die Beamten laut einer Pressemitteilung der Polizei Wiesbaden von einem Vorfall im Bereich eines Bauernhofes: Dort sei ein freilaufender Hund aufgetaucht und habe einenZiegenbock angefallen.

Wiesbaden: American Staffordshire Terrier hinterlässt toten Ziegenbock

Zusammen mit der Hundehalterin machten sich die Polizisten auf den Weg zu dem Bauernhof, um den entlaufenen Vierbeiner zu suchen. Der hatte sich in der Zwischenzeit wieder beruhigt und konnte von seiner Besitzerin angeleint werden. Der American Staffordshire Terrier ließ ein Blutbad zurück - der Ziegenbock starb aufgrund der schweren Verletzungen.

Das Ordnungsamt Bad Soden wird sich mit dem Hund befassen, schrieb die Polizei in Wiesbaden. American Staffordshire Terriere gehören zu den sogenannten Listenhunden, die umgangssprachlich auch als Kampfhunde bezeichnet werden. In Hessen stehen diese Hundeart auf der Rasseliste, die Haltung erfordert strenge Auflagen.

