Frau liegt tot in ihrer Wohnung - Polizei hat sofort dunklen Verdacht

Eine Frau liegt tot in ihrer Wohnung - die Polizei hat sofort einen dunklen Verdacht.

Wiesbaden - Eine 58-jährige Frau wurde in Eddersheim, einem 5.000-Seelen-Dorf ca. 20 Kilometer von der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden entfernt, tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Schon kurz nach dem erschütterndem Fund am Mittwoch (17.10) haben die Beamten einen düsteren Verdacht,wie extratipp.com* berichtet.

Frau liegt bei Wiesbaden tot in Wohnung - Stichwunden geben Rätsel auf

Gegen 12 Uhr am Mittwoch verschafften sich zwei Angehörige der Frau Zugang zu der Wohnung in der Flörsheimer Straße - die 58-Jährige lag auf dem Fußboden, war bereits tot. Kurze Zeit später traf laut einer Pressemitteilung der Wiesbadener Polizei auch eine Ärztin an Ort und Stelle ein: Diese bestätigte den Tod und entdeckte außerdem Stichverletzungen an der Frauenleiche. Sofort stellte sich die Frage: Wurde die 58-Jährige das Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens?

58-Jährige tot in Eddersheim bei Wiesbaden aufgefunden: Polizei geht vom Schlimmsten aus

Umgehend begannen umfangreiche Maßnahmen: In der Wohnung der Toten und auch "erweiterten Umfeld des Wohnhauses" suchten zahlreiche Beamte, die Experten des Erkennungsdienstes aus Wiesbaden (Spurensicherung) und ein Rechtsmediziner aus Frankfurt nach Spuren oder Hinweisen. Diese Maßnahmen dauerten am Mittwochabend noch an.

In einem Pressebericht wird deutlich: Die Wiesbadener Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus - genauere Details und Hintergründe seien noch unklar. Die Polizei bittet aus diesem Grund um Mithilfe der Bevölkerung! Hat jemand Beobachtungen im Bereich des Wohnhauses in der Flörsheimer Straße in Eddersheim bei Wiesbaden gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der 06192 / 2079 - 0.

Natascha Berger

