Wieder fast 40 Grad: Die nächste Hitzewelle droht – Mega-Sommer geht weiter

Wetter in Baden-Württemberg

+ © dpa/Roland Weihrauch Schon bald droht die nächste Hitzewelle auf Baden-Württemberg zuzurollen. © dpa/Roland Weihrauch

In der zweiten Wochenhälfte macht die Hitze kurz Pause, bevor sie zum Wochenende richtig los legt. Lesen Sie hier, wann das Wetter wieder fast 40 Grad bringt:

Nach der Hitzewelle der letzten Tage wird es in der zweiten Juli-Woche erst drückend schwül am Dienstag und Mittwoch, bevor am Donnerstag sogar ein kleiner Temperatursturz kommt. Doch es ist nur eine kleine Verschnaufpause. Der Mega-Sommer 2023 gibt schon bald wieder Gas.

echo24.de verrät, wann die nächste Hitzewelle droht.

Der Sommer ist bislang auf Rekordkurs und liegt bereits 1,8 Grad über dem langjährigen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Damit zählt er aktuell zu den wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Doch es ist erst Halbzeit. (tobi)