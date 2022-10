Wetter spielt verrückt: Heiße Tage statt Temperatursturz am Wochenende

In Baden-Württemberg

Das letzte Wochenende im Oktober wird wohl nochmal richtig warm. Die Wetter-Vorhersage für Baden-Württemberg klingt wie im Sommer.

Der Herbst holt den Hitze-Hammer raus! Nach einem schwachen Start in den Monat, endet der Oktober mit einigen Sommertagen und hohen Temperaturen. In Baden-Württemberg scheint fast durchweg die Sonne von Freitag bis Sonntag und das Wetter lädt zum Rausgehen und Eisessen ein.

echo24.de verrät, wie warm es wird und wie lange das Wetter so bleibt.

Der Oktober könnte aufgrund der hohen Temperaturen zu einem Rekordmonat werden. So warm war es wohl seit Beginn der Wetteraufzeichnung nicht. (tobi)

Rubriklistenbild: © Sebastian Kahnert/dpa