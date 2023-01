Wetter: Spanien erwartet heftigen Winter-Einbruch mit Sturm und Schnee

Wetter in Europa

+ © Verónica Lacasa/dpa Winter in Spanien: Räumfahrzeuge befreien in den Pyrenäen die Straßen von Schnee. © Verónica Lacasa/dpa

Spanien rechnet diese Woche mit einem plötzlichen und heftigen Winter-Einbruch. Schnee, Sturm und Kälte sind angesagt. Die Details stehen in diesem Artikel:

Madrid - In Spanien kommt diese Woche der Winter an - und zwar heftig. Die Wetter-Experten haben praktisch für das ganze Festland und die Balearen Warnungen herausgegeben, wegen Sturm, Schnee und Kälte. An den Küsten ist besondere Vorsicht geboten, die Meteorologen rechnen mit heftigem Seegang und extrem hohen Wellen. Wo in Spanien der Winter-Einbruch sogar für Schnee am Strand sorgen soll, verrät costanachrichten.com.

Schon am Montag, 16. Januar, schneit es in den Pyrenäen im Norden von Spanien. Dazu gesellt sich Sturm, in Teilen des Landes schafft der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch an den beliebten Ferienküsten am Mittelmeer ist es extrem windig. Noch die ganze Woche über soll es in weiten Teilen des Landes schneien, stürmen und winterlich kalt werden.