Wetter-Vorhersage

Keine guten Nachrichten für alle, die sich allmählich auf den Sommer 2023 freuen: Die Temperaturen gehen Ende April wieder in den Keller. Auch Schnee droht.

Hamm - „April-Wetter vom Feinsten“, bilanziert Meteorologe Dominik Jung mit Blick auf die aktuellen Prognosen bis Mai. Schon im März war es ein Auf und Ab mit dem Wetter: mal Schnee und Frost, dann Dauerregen – und zwischendurch versuchte es auch mal die Sonne. Und auch der April macht das, was man in der Regel von ihm erwartet, nämlich was er will. Die Menschen in Deutschland können sich wohl nur kurz über die angekündigten Frühlingstage mit Temperaturen bis 26 Grad freuen.

Die Meteorologen sprachen vom großen Wetter-Umschwung und sommerlichen Temperaturen. Schon jetzt aber ist in den Vorhersagen von dem Blitzsommer nicht mehr viel übrig. Ab Donnerstag, 20. April, sollte es in Deutschland täglich wärmer und sonniger werden. Am Wochenende seien dann bis 26 Grad möglich, so die Prognosen. Doch ganz so sommerlich wird es wohl nicht.

Schreck-Prognose nach Blitzsommer: „Könnte tatsächlich nochmal weiß werden“

Laut Dominik Jung von wetter.net pendeln sich die Temperaturen bundesweit bei um die 20 Grad ein, dazu ein Mix aus Sonne und Wolken. Höchstens ganz im Süden von Deutschland seien am Samstag (22. April) maximal 24 Grad drin. Am Sonntag würden vom Westen her Schauer und Gewitter übers Land ziehen.

Und dann wird es laut Prognose auch wieder rasch kühler. „Die Temperaturen gehen wieder deutlich auf Talfahrt“, erklärt Jung. So erwartet der Meteorologe am Mittwoch (26. April) Temperaturen bis maximal 10 Grad. In der Nacht könne es wieder teilweise Boden- und auch Luftfrost geben.

Wetter im April 2023: Zum Monatsende wird es noch einmal kalt

In rund 1500 Meter Höhe zeigen die Wetter-Modelle Temperaturen bis minus 6 Grad an. Dadurch könnten laut Dominik Jung am Mittwoch einige Schneeflocken herunterkommen. Nasser Schnee sei bis in tiefe Lagen möglich. Im Mittelgebirge „könnte es tatsächlich nochmal weiß werden“, sagt der Diplom-Meteorologe.

„Eine stabile warme Wetterlage bis Monatsende ist nicht zu erwarten“, so die ernüchternde Prognose bis Mai 2023. Es sei nicht auszuschließen, dass es im fünften Monat des Jahres mit dem Hin und Her weitergehe.

Rubriklistenbild: © Christoph Reichwein/dpa