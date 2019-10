Extreme Prognosen: Steht der Wintereinbruch schon bevor? So sehen es Experten

Wettertrend für November und Dezember

Eisige Kälte mit nassem Schneematsch oder warmer goldener Herbst: Die Wetterprognosen für Anfang November gehen stark auseinander.

Update vom 18. Oktober 2019: Die Prognosen für das Wetter Anfang November sind komplett gegensätzlich, berichtet Meteorologe Hartmut Mühlbauer von wetter.com.

Eine Variante kündigt einen krassen Wetterumschwung mit deutlich kühleren Temperaturen, Regen und sogar Schnee an. Dafür sorgt ein Tief im Mittelmeerraum, das Kaltluft aus Russland nach Deutschland bringt. So könnte in höheren wie tieferen Lagen schon Anfang November Schnee fallen.

Die andere Variante sieht da schon optimistischer aus: Sie geht davon aus, dass das Tief sich über Griechenland abschwächt und gleichzeitig ein Hoch über Mitteleuropa entsteht. Das schafft eine Verlängerung des goldenen Herbsts mit warmen und trockenen Temperaturen, eventuell mit Nebel in tieferen Lagen. Experten können nicht vorhersagen, welches Wetter uns tatsächlich erwartet, so wetter.com.

Ab Mitte November werden die Vorhersagen dann eindeutiger: Kaltluft aus Nordwesten bereitet dem goldenen Herbst ein Ende, es kommt Regen. Gegen Ende des Monats stabilisiert sich die Wetterlage mit gutem Wetter in höheren Lagen und Nebel in tieferen.

Wetter in Deutschland: Experte erklärt Wettertrend

Update vom 17. Oktober 2019: Bekommen wir nach der extremen Hitzewelle im Sommer auch einen ungewöhnlich heißen Spätherbst und Winter? Ein Wettertrend berechnet vom US-Wetterdienst Noaa für den November und Dezember 2019 legt diese Vermutung nahe. Wetter-Experte Dominik Jung erklärt in einem YouTube-Video mit dem Titel „Temperatur-Explosion: Wärme bis zum Jahresende?“ von Wetter.net, was es mit dem Wettertrend auf sich hat.

Demnach könnten im November die Temperaturen in Deutschland ein Grad wärmer sein als normal. „Die aktuellen Monatstrends deuten darauf hin, dass auch der November und der Dezember deutlich zu warm werden könnten.“ Im Dezember ist demzufolge „die Abweichung vom Klima-Mittel“ um 2 Grad sehr wahrscheinlich, erklärt Jung weiter.

Wetter in Deutschland: Trotz möglicher „Temperatur-Explosion“: Schnee im Dezember nicht ausgeschlossen

Für alle, die sich unbedingt Schnee im Dezember wünschen, gibt Dominik Jung aber Entwarnung: Auch wenn es wahrscheinlich sei, dass wir einen warmen Dezember bekommen, „sagt das noch gar nichts darüber aus, ob es nicht doch auch mal im Dezember einige Tage mit Schneefall oder Frost geben wird“, so Jung. Denn dabei handle es sich nur um eine Gesamtübersicht über den gesamten Monat und einen Wettertrend - also um keine klassische Wettervorhersage.

Erstmeldung vom 19.09.2019: „Schock-Prognose“: Experte spricht über kommenden Winter

München - Extreme Hitzewellen mit Temperaturen über 40 Grad und heftige Unwetter - der Sommer 2019 hat Geschichte geschrieben. Mit 19,2 Grad lag im Sommer der Temperaturdurchschnitt um 2,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Seit Beginn der regelmäßigen Messungen 1881 gilt der Sommer 2019 als der drittheißeste:

2019 mit 19,2 Grad

2018 mit 19,3 Grad

2003 mit 19,7 Grad

Winter-Wetter in Deutschland: Dieses Jahr Rekord im Anmarsch?

Nach diesem Rekord-Sommer 2019 gibt es nun die ersten Wetterprognosen für den Winter 2019/2020. Experten vom US-Wetterdienst NOAA (Amerikanische Wetter und Ozeanbehörde) kommen laut Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net mit einer „Schockprognose ums Eck“: einen deutlich warmen und nassen Winter.

Fällt das Winter-Wetter in Deutschland dieses Mal aus?

Von einem bis zu 4 Grad wärmer könnte demnach die kalte Jahreszeit im langjährigen Klimamittel ausfallen. Dies wäre dann ein „Rekordwinter“.

„Schaut man sich die Monatsprognosen bis Februar 2020 an, so rechnet die NOAA nur noch mit zu warmen Monaten. Der Januar und der Februar könnten lokal um 3 Grad zu warm ausfallen. Dazu gebe es immer wieder Niederschläge und die würden meist als Regen fallen. Das sieht nach einem echten Warmluftwinter mit viel Niederschlag aus“, erklärt Meteorologe Dominik Jung. Schnee, zumindest im Flachland, hält Jung nach dieser Prognose für schwierig. Auch längere frostige Phasen seien nach Ansicht des Wetterexperten aufgrund dieses aktuellen Trends eher unwahrscheinlich.

Wann fängt der Winter 2019 in Deutschland an?

Der Winter fängt für Meteorologen am 1. Dezember an. Der meteorologische Winteranfang beginnt am ersten Tag des Monats, um vier Jahreszeiten von einer konstanten Länge zur Vergleichbarkeit der Wetteraufzeichnungen zu haben. In der Meteorologie versteht man unter „Winter“ die Monate Dezember, Januar und Februar. Der meteorologische Winter 2019 am 29. Februar 2020.

Der kalendarische oder astronomische Winteranfang ist später, am 21. oder 22. Dezember. Zu diesem Zeitpunkt erreicht der Zenit der Sonne den südlichen Wendekreis.

Wann endet der Winter in Deutschland 2020?

Der meteorologische Winter endet am 29. Februar 2020. Der meteorologische Frühlingsanfang fällt auf den 1. März 2020.

Der kalendarische Winter endet am 20. März 2020.

