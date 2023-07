Wetter-Gegensätze: Viel Regen in Deutschland und extreme Hitze in Südeuropa

Jetstream

+ © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild In Deutschland wird auch in den kommenden Tagen viel Regen erwartet. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

In Deutschland herrscht aktuell mit niedrigen Temperaturen und viel Regen echtes Herbstwetter. Gleichzeitig kämpft der Süden Europas gegen Hitze und Waldbrände. Mehr dazu lesen Sie hier:

Wiesbaden/Fulda - Zugegeben: der ein oder andere mag sich bei der Hitze in den vergangenen Wochen sicher eine Abkühlung gewünscht haben. Doch statt mit einer sanften Brise bei angenehmen Temperaturen zeigt sich diese mit ungemütlichem Herbstwetter. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung bleibt das auch erst einmal so: „Die Prognosen der nächsten 10 Tage machen überhaupt keine Hoffnung auf eine Änderung der Großwetterlage. Wir rutschen von einem Extrem ins nächste.“

In Hessen ist in den kommenden Tagen mit Gewitter und Starkregen zu rechnen, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

„Die Sommerferien drohen für die meisten buchstäblich ins Wasser zu fallen“, berichtet Jung. Egal ob Nordsee, Ostsee, Schwarzwald oder Alpen - es werde überall viel Regen erwartet. Im Mittelmeerraum ist mit extremer Hitze und Waldbränden dagegen das gegensätzliche Wetter unterwegs. Grund dafür ist laut dem Meteorologen der Jetstream, der Deutschland von den warmen Luftmassen in Südeuropa trenne.