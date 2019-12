Wetter in Deutschland: Experte spricht von „Vorhersage des Grauens“

Turbulente Aussichten

+ © dpa / Peter Kneffel Im Süden droht ein Föhnsturm bis zu 14 Grad. © dpa / Peter Kneffel

Winterwunderland oder Sonnenschein? Die Aussichten für das Wetter in Deutschland lassen Schneeflockenfans jauchzen. Aber nur kurz. Dann folgt ein Dämpfer. Aller Infos im Wetter-Ticker.

Im Dezember 2019 steht der kürzeste Tag des Jahres 2019 bevor.

Wintersonnenwende steht für den kalendarischen Winteranfang.

Hat dieses Datum einen Einfluss auf das Wetter in Deutschland? Wohl kaum, am dritten Advent ist es mit dem Winterintermezzo vorbei.

>>>Wetter-Ticker aktualisieren<<<

Update vom 12. Dezember, 9.16 Uhr: Achtung, die Unfallgefahr steigt: Am Donnerstag werden in Bayern Regen, Schneefall und Glätte erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können oberhalb von 400 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Die Straßen in Bayern sind glatt - besonders am Vormittag. Die Polizei berichtet von einer erhöhten Zahl an wetterbedingten Unfällen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es erneut frostig. Es werden Tiefsttemperaturen von bis zu minus 6 Grad in den Alpen erwartet.

Experte mit extremer Prognose für Weihnachten

München - Das Wetter im Dezember 2019* hatte schon Schnee und Eisglätte in Deutschland parat. Der Schlitten kann jedoch schön im Keller bleiben. Mit dem Schnee ist es nach dem dritten Advent erstmal vorbei. Die Tage werden zwar immer kürzer und bald steht der kürzeste Tag des Jahres bevor. Doch auf das Winterwetter hat die Wintersonnenwende am 22. Dezember erstmal keinen Einfluss.

Wetter in Deutschland: Der Winter schwächelt am 3. Advent

Ein Sturm bläst nämlich den Winter einfach mal weg. Und es kommt sogar noch schlimmer. Eine Wärmekeule zieht heran, es wird richtig warm, sagt Wetter-Experte Dominik Jung von Q.met. Es sieht, laut dem Meteorologen eher nach Grillwetter aus, als nach weißen Weihnachten. Eine Überraschung ist das wohl kaum, in den ersten Weihnachts-Prognosen vom US-Wetterdienst NOAA deuteten sich die milden Temperaturen schon an.

Die Westwetterlage ist laut Jung für „die Vorhersage des Grauens“ verantwortlich. Mit einer sogenannten Ensemble-Vorhersage für das Rhein-Main-Gebiet zum 27. Dezember verdeutlicht er das. Zwar habe die Sonne im Dezember weniger Kraft, doch nach der Kurve könnten die Temperaturen bei maximal 14 Grad liegen.

Vereinzelt könnte es ein paar Schneeflocken geben, doch dauerhafte Kälte oder Schnee im Flachland sind aktuell nicht in Sicht.

Video: Das Deutschlandwetter in dieser Woche

Dezember-Wetter in Deutschland: Temperaturen bis 14 Grad

Bis Weihnachten ist es noch etwas hin. Doch zum dritten Advent kündigt sich ein markanter Wetterumschwung an, teilt auch der Deutsche Wetterdienst mit. Kaum Chancen auf Schnee. Es wird mild und windig. Nach einem stürmischen Wochenende sind die Aussichten laut den DWD-Wetterexperten am Montag „milder bis sehr milder“, bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Im Süden mit Föhnsturm bis zu 14 Grad.

Ein wenig Trost bietet da vielleicht der Blick in den Hundertjährigen Kalender. Die Wettervorhersagen für den Dezember 2019 laut dem Hundertjährigem Kalender:

1. Dezember auf den nassen Erdboden fällt viel Schnee; es wintert

2. bis 4. Dezember viel Wind und es ist ungestüm

5. Dezember wieder viel Schnee

6. Dezember es hellt sich auf

7. bis 19. Dezember wird es sehr kalt

20. bis 28. Dezember Regen, in höheren Lagen der erste Schnee, der liegen bleibt

29. bis 31. Dezember schneit es wieder zu, es folgt eisige Kälte

ml

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes