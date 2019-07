Amtliche Warnung: Zur Sahara-Hitze kommen nun auch noch schwere Gewitter

Wetter in Deutschland

Das Wetter in Deutschland hat sich in den letzten Tagen etwas beruhigt. Damit keine Langeweile aufkommt, warnen Wetterexperten jetzt schon vor dem Juli-Ende. Dabei knallt‘s schon am Wochenende.

Tornado, Gewitter und Bodenfrost - der Juli 2019 hatte bis jetzt einiges zu bieten

Nach einer kleinen Pause drohen am Wochenende erneut Unwetter

Heiße Luft und Hitzewelle - mit diesen Wetter-Aussichten geht‘s nächste Woche weiter

Update vom 19. Juli 2019: Ein Sommergewitter ist eigentlich ein klassisches Phänomen, doch in diesem Jahr kommt es knüppelhart. Vor allem der Nordosten muss sich auf ein gewaltiges Donnerwetter gefasst machen.

Der Deutsche Wetterdienst sprach für sechs Landkreise in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen amtliche Gewitterwarnungen aus. Wenn also nicht gerade die Sahara-Hitze jede Bewegung schier unmöglich macht, scheppert es gewaltig.

Die Gussregen helfen allerdings kaum gegen die große Waldbrandgefahr. Die starke Sonneneinstrahlung, gepaart mit der extremen Hitze trocknen die Pflanzen derart aus, dass sie weiter leicht entflammbar bleiben. Die Blitze werden dadurch noch gefährlicher.

Wetter in Deutschland: 37 Grad im Schatten und es wird noch heißer

Der Sommer feiert ein kräftiges Comeback. „Puh... Kommende Woche könnte (!) in ganz #Deutschland eine Hitzewelle drohen“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) via Twitter am Mittwoch mit. Noch ist es eine Prognose, doch auch andere Wetter-Experten haben eine besondere Wetter-Konstellation im Auge.

Sahara-Luft strömt, laut Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net, über Spanien und Frankreich bis nach Deutschland. Nächste Woche sind dann lokal bis 37 Grad im Schatten drin. „Das Spiel von Ende Juni scheint sich Ende Juli zu wiederholen“, meint Dominik Jung.

Zur Erinnerung: Der Juni 2019 war der heißeste Juni aller Zeiten. Erst stöhnte Deutschland unter der unerträglichen Rekordhitze und tropischen Nächten - dann sorgte ein Monster-Hagel für Schlagzeilen.

Wetter in Deutschland: Neuer Hitzerekord im Juli 2019?

Noch ist unklar, ob Ende Juli 2019 wirklich wieder solche extremen Wetterverhältnisse in Deutschland herrschen. Aber gerade im Westen und Süden soll es in der nächsten Woche extrem heiß werden. Besonders am Donnerstag sind Höchstwerte laut einem US-Wettermodell zu erwarten, teilt Wetter-Experte Dominik Jung mit.

Wie lange sich diesmal die Hitze in Deutschland halten wird, hängt demnach von vielen Faktoren, wie auch die Position der Hoch- und Tiefdruckgebiete ab.

Wetterdienst warnt aktuell vor Unwettern am Wochenende

Aktuell bestimmt Tief „Sepp“ das Wetter in Deutschland, so Jung und warnt vor heftigen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Auch der Deutsche Wetterdienst fürchtet örtlich kräftige Gewittern. Mit einzelnen Gewittern und lokalen Starkregen ist am Freitag im Osten und Südosten zu rechnen. Am Samstag steigt das Unwetterpotenzial im Norden und Westen. Warm werden die Tage dennoch.

