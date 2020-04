Warnungen im Land

Der April überraschte einst mit launischen Temperaturschwankungen, nun bleibt es heiß und die Böden trocknen immer weiter aus. Landwirte fürchten um ihre Ernte.

Der Start in die Woche war ziemlich frisch.

Kehrt jetzt der Frühsommer in Deutschland zurück?

Wie wird das Wetter* kommendes Wochenende?





Update 22. April, 7.05 Uhr: Ein knallblauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen bis 24 Grad - die Wetterlage der vergangenen Tage hält weiter an. Allerdings der Ostwind frischt am Mittwoch auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor im Westen und Süden vor „steifen Böen“. Mit Sturmböen (bis zu 80 km/h) oberhalb 600 Metern. Zum Abend hin lässt der Wind dann allmählich nach.

In der Nacht auf Donnerstag wird es, laut den DWD-Wetterexperten, sternenklar. Dann kühlt es auf 8 bis 1 Grad ab. Die trockenen Luftmassen aus Nordskandinavien sorgen seit Wochen für diese besondere Wetterlage.

Wetter: Alarmstufe Orange - Experte warnt vor „radioaktivem Problem“ für Deutschland

Update 21. April, 11.33 Uhr: Alarmstufe Orange! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell in Teilen Deutschlands vor stürmischen Böen und Sturmböen* (bis 95 km/h). Es herrscht ein kräftiger Ostwind. Hoch „Odilo“ über Südnorwegen sorgt daneben weiter für sonniges und trockenes Wetter. Der ersehnte Regen für die Natur bleibt aus. Es droht neben Dürre, eine weitere Gefahr.

Denn der stramme Ostwind könnte zu einem weiteren Problem nämlich zu einem „radioaktiven Problem“ führen, warnt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

„Rund um das zerstörte Atomkraftwerk in Tschernobyl (Ukraine) brennen die Wälder. Die Erde und die Landschaft sind noch immer radioaktiv verseucht. Bei den Bränden gelangt damit auch Radioaktivität in die Atmosphäre“, erklärt Jung. Rauch und radioaktive Abgaswolken können über Winde tausende Kilometer transportiert werden. Deutschland liege denkbar ungünstig, denn das Kraftwerk befinde sich in Osteuropa und von dort wehe der Wind direkt auf zu uns.

Die Behörden versicherten am Dienstag erneut, dass die Radioaktivität in den an das Sperrgebiet angrenzenden besiedelten Gebieten unterhalb der Grenzwerte liege, teilte die Nachrichtenagentur dpa mit. Tausende Einsatzkräfte kämpfen derzeit gegen das Feuer. Die Brände brachen vor rund zweieinhalb Wochen aus.

Ein Ende der Trockenheit ist, laut dem Wetterexperten, in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Auch langfristige Prognosen würden von einem zu trockenen Mai aus gehen. Die Dürre in Deutschland könnte sich damit weiter dramatisch zuspitzen. „Eine Entwarnung ist derzeit nicht in Sicht“, so Wetterexperte Jung. Es sei nur ein „kleiner Trost“, dass kein Regen vom Himmel fallen, der dann die gegebenenfalls radioaktiv verseuchten Partikel aus der Luft waschen könnte.

Wetter in Deutschland: Wetter-Experte mit erstaunlicher Feststellung

Update 20. April, 10:42 Uhr: Es bleibt sonnig und so erfreuen sich viele an dem schönen Wetter. Jedoch nicht alle, denn die anhaltende Trockenheit macht den Landwirten zu schaffen. Eigentlich ist der April ein Regenmonat, es heißt ja nicht umsonst „April, April, der macht was er will“, da kann es auch mal schneien. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met erklärt gegenüber BILD: „Es ist das dritte Dürrejahr in Folge, der Klimawandel lässt grüßen. Das riecht ja fast nach einem neuen April-Dürre-Rekord, wenn das so kommt!“.

Ein warmer Frühlingsregen wäre jetzt dringend notwendig, vor allem die Natur leidet unter fehlendem Wasser. Die sonst gut befüllten Wasserspeicher der Erde sind durch das warme Wetter und den starken Wind deutlich schneller verdunstet in den vergangenen Tagen, wie sonst, schrieb der Landesbauernverband Niedersachsen. „Ein stetiger Wechsel zwischen Regenschauern und wärmeren Tagen mit Sonnenschein sind für das Wachstum unserer Kulturpflanzen deutlich besser“, sagte Landwirt Thorsten Riggert und hofft auf kommenden Regen, sowie auf eine bessere Berücksichtigung der Wasserverteilung.

DWD-Statistik zur #Trockenheit: In der 1. Hälfte des #April 2020 fielen im Mittel in Deutschland nur knapp 3 Prozent der sonst im ganzen Monat typischen 58 L/m2. Und: In den vergangen 11 Jahren war der April hierzulande immer zu trocken (https://t.co/BjWzggLcEO) /kis pic.twitter.com/AJ66BEH6mb — DWD (@DWD_presse) April 16, 2020

Deutschland: Wetter-Experte macht erstaunliche Feststellung - „In diesem Jahr scheint der April ...“

Update 20. April, 8.33 Uhr: Am Montag treten die ersten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie in Kraft. Das Wetter in Deutschland lockt just an diesem Tag mit „strahlender Sonne“. Die Nacht zum Montag war sternenklar. Zudem gab es wenig Wind. Deshalb sind dieTemperaturen am Morgen leicht abgefallen. Das berichtet kachelmannwetter.com via Twitter. Meldet der Deutsche Wetterdienst vorerst noch Temperaturen zwischen vier (Leipzig) und zehn (Konstanz) Grad, so kann im Laufe des Tages mit Temperaturen bis zu 18 Grad gerechnet werden.

Strahlender Sonnenschein im Land - nur von der Schwäbischen Alb über das Alpenvorland/südlich von #Muenchen bis in den Osten Oberbayerns ein paar Wolken - zum Satellitenfilm: https://t.co/wkxM1b2PkK (für Details in die Länder und Kreise). #Wetter /PH — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) April 20, 2020

Update 19. April: Das April-Wetter ist weiter eher beständig als launisch. Sonne und Trockenheit dominieren auch am Sonntag. Hoch „Odilo“ verlagert dabei seinen Schwerpunkt etwas weiter nach Osten über den Süden Norwegens. Es könne sich zudem noch verstärken und seinen Einflussbereich erweitern, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag. Einhergehend damit kann sich das sonnige und trockene Wetter erneut nahezu über das ganze Land ausbreiten.

Einzig der teils ruppige Ostwind könnte hier und da störend wirken. Im Norden und Osten fühlen sich die Höchstwerte zwischen 10 und 17 Grad dadurch kühler an. Im Süden und Westen könnte die Kühlung sogar positiv aufgefasst werden, da sich dort die Höchsttemperaturen um die 20 Grad bewegen und der eine oder andere bei Sonne pur gerne eine leichte Brise im Gesicht spürt.

„In diesem Jahr scheint der April also sehr wohl zu wissen, was er will. Sonne und Trockenheit dominieren und von einem wechselhaften Wettercharakter fehlt an der Mehrzahl der Tage jede Spur“, erklärte Meteorologe Lars Kirchhübel von der Wettervorhersagezentrale des DWD in Offenbach.

In Bayern wird es am Wochenende jedoch zunehmend regnerisch. Während der Samstag noch mit viel Sonne startete, regnete es im Tagesverlauf in diversen Regionen.

Ähnlich geht es am Sonntag weiter. Laut DWD kann es gebietsweise zu schauerartigem Regen und Gewittern kommen. Später soll es dann auflockern und die Temperaturen steigen auf 12 Grad im Vogtland und 21 Grad am Bodensee.

Update vom 17. April 2020: Am Wochenende erwartet uns neben frühsommerlichen Temperaturen ein Wetterphänomen, das wir nicht nur sehen, sondern auch spüren werden. Aus der nordafrikanischen Wüste wird es Saharastaub bis nach Deutschland schaffen. Verantwortlich dafür soll eine kräftige südliche Windströmung sein, wie focus.de berichtet.

Durch den Saharastaub ist in Kombination mit vorhergesagtem Regen in einigen Teilen Deutschlands jedoch ein ganz anderes Phänomen im Fokus. Denn durch die Regentropfen fallen die Staubpartikel zu Boden und werden gelblich bis rotbraun gefärbt. Deshalb erwartet uns kein gewöhnlicher Regen, sondern “Blutregen“, wie dieses Phänomen genannt wird.

Regen kündigt sich besonders für Samstag an. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Norden und Osten sonniges und trockenes Wetter vorhersagt, können in den übrigen Teilen Deutschland einzelne Schauer entstehen. Auch vereinzelte Gewitter sind möglich.

Am Sonntag soll der Saharastaub-Anteil in der Luft schließlich nachlassen, das Phänomen „Blutregen“ ist dann vorerst abgeschlossen. Ein Experte zeigte sich erstaunt über die April-Prognose für Deutschland.

Wetter in Deutschland: Frühsommer kehrt zurück - DWD warnt dennoch

Erstmeldung vom 16. April: München - Der Start in die Woche war in Deutschland alles andere als angenehm. Nach herrlichen Temperaturen bis Ostersonntag war es zum Wochenbeginn in weiten Teilen Deutschlands ziemlich frisch. Kehrt am Wochenende nun der Frühsommer zurück?

Wetter in Deutschland: Kehrt der Frühsommer zurück?

Schon am Donnerstag kann man im Süden Deutschlands die Sonne wieder so richtig genießen. Doch wie entwickelt sich das Wetter über das Wochenende? Der Frühsommer soll wieder zurückkehren - jedoch nur in einigen Landesteilen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet sind am Freitag über den Bergen der Mitte und des Südens einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Ansonsten erwarten uns trockene Temperaturen. Mit zwölf bis 18 Grad im Norden und sonst 18 bis örtlichen 27 Grad klettern die Temperaturen endlich weiter nach oben. An den Küsten kann es durch aufkommenden Wind* etwas kühler werden.

Am Nachmittag jedoch soll, wie focus.de berichtet, das Schauer- und Gewitterrisiko im Südwesten ansteigen. Auch am Alpenrand kann es demnach zu vereinzelten Schauern und leichten Gewittern kommen.

Wetter in Deutschland:

Und auch am Wochenende soll sonniges und trockenes Wetter unsere Laune in der Corona-Krise heben. Bereits am Mittwoch teilte der Deutsche Wetterdienst mit, dass uns Hoch „Nikolas“ im Südwesten des Landes Temperaturen von bis zu 26 Grad bescheren soll. Nur im Norden wird es nicht für die ganz großen Temperatursprünge ausreichen.

Im Westen und Südwesten kann es jedoch am Samstag vereinzelt auch zu Gewittern kommen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Höchstwerte im Norden und Osten liegen zwischen 14 und 19 Grad, im Rest von Deutschland kann es erneut bis zu 27 Grad warm werden. Einzelne Schauer können in der Nacht auf Sonntag durch Deutschland ziehen.

Sonntags soll es im Norden bis in die Mitte Deutschlands weiterhin angenehm sonnig bleiben. Nur im Süden und Südwesten halten sich einzelne Schauer und Gewitter. Bis auf 25 Grad können die Temperaturen klettern.

Indes stellte ein Experte eine „Schockprognose“ für das Sommer-Wetter 2020 in Deutschland.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Kay Nietfeld