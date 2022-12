Wetter an Silvester: Wie stehen die Chancen auf ein gutes Feuerwerk?

In Baden-Württemberg

Der Winter hat sich nach einem starken Auftakt verabschiedet. Aber: Kommt er pünktlich zu Silvester wieder? Lesen Sie hier, wie das Wetter zum Jahreswechseln werden soll:

Der Dezember startete mit Kälte und Schnee, doch inzwischen ist das Wetter in Baden-Württemberg schon beinahe frühlingshaft. Der weißen Weihnacht wurde ein ordentlicher Strich durch die Rechnung gemacht, aber spielt das Wetter wenigstens an Silvester mit?

Das amerikanische Wettermodell hatte den Dezember zunächst zwei Grad zu warm berechnet. Zwischenzeitlich war es jedoch sogar zwei Grad zu kalt im Vergleich zum langjährigen Mittel. Geht es weiter wie in den letzten Tagen, kann die Berechnung noch stimmen.