Wetter an Fasching: Experten sehen Sturm aufziehen

Wetter-Vorhersage

+ © Silas Stein/dpa/Symbolbild In der Faschingszeit droht Sturm in Teilen von Deutschland. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Spielt das Wetter den Narren einen Streich? Experten warnen vor orkanartigem Sturm in der Faschingszeit. Lesen Sie hier, wo es am Freitag Sturm geben soll:

Das Wetter ist in der Faschingszeit wichtig. Bislang hieß es, dass der Frühling das erste Mal in diesem Jahr richtig aufblüht, aber nun kommt es wohl anders. Für Freitag ist mit Sturm zu rechnen, erklären Wetter-Experten. Auch Regen ist möglich, was für Faschingsumzüge und Veranstaltungen im Freien nicht gut ist.

echo24.de erklärt, wo es in der Faschingszeit einen Sturm geben soll.

In Teilen des Landes steigen die Temperaturen noch am Schmutzigen Donnerstag auf bis zu 16 Grad, am Wochenende sollen sie wieder unter zehn Grad fallen. (tobi)