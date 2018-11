Er kam nach Streit mit Kumpel nicht heim: Leiche von 16-Jährigem in Wald entdeckt – Festnahme

Grausiger Fund im Sauerland

Ein Jugendlicher kehrt nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurück. Eine große Suche bleibt ohne Erfolg. Am Tag darauf die traurige Gewissheit: Der Schüler ist tot. War es ein Verbrechen?

Wenden - Ein vermisster Schüler ist am Mittwoch tot in einem Wald im Sauerland entdeckt worden - eine Mordkommission ermittelte. Das teilte die Polizei mit. Die Leiche des 16-Jährigen sei unweit des Schulzentrums von Wenden bei Olpe gefunden worden. Am Donnerstagvormittag verkündete die Polizei, dass es bereits am Mittwochabend eine Festnahme gegeben habe. Weitere Ergebnisse seien erst nach der Obduktion des Leichnams am Donnerstagvormittag zu erwarten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Zeugenaussagen hätten die Ermittler zum Toten geführt. "Bisher konnte nicht geklärt werden, unter welchen Umständen er verstarb", berichtete ein Sprecher. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Wenden bei Olpe: Teenager schwänzte vor seinem Verschwinden die Schule

Wenige Stunden vor der Todesnachricht hatte sich die Polizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Der Teenager war seit Dienstagmittag vermisst gewesen. Er sei nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Schule hatte er zuvor geschwänzt. Medienberichten zufolge waren mehr als 100 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt.

