Weltrekord! Mutter bringt 10 Babys zur Welt

Mutter verschwunden

Ein echtes Baby-Wunder ereignete sich in Südafrika. Dort brachte eine Mutter zehn Neugeborene auf die Welt.

Südafrika, Pretoria - Wenn aus Liebe Leben wird, dann ist das ein Wunder. Gosiame Sithole (37) geht jedoch noch weiter: Sie bringt gleich zehn Babys auf die Welt. Klingt unfassbar! Was sich wie ein Märchen anhört, fand am Montag, den 7. Juni 2021 genauso in Südafrika statt. Die afrikanische Frau freut sich über sieben Jungen und drei Mädchen.

Mutter bringt 10 Kinder auf die Welt und ist nicht mehr auffindbar

Ihre zehn Kinder brachte Gosiame per Kaiserschnitt im Krankenhaus von Pretoria zur Welt. Sicherlich, keine einfache Geburt. Doch die Eltern dürfen aufatmen: Den 29 Wochen-alten-Neugeborenen soll es nach Aussagen des Vaters Tebogo Tsotetsi gut gehen.

Wie es dazu gekommen ist? Laut den Eltern auf ganz natürlichen Wege. Doch Experten-Wissen widerspricht diesem. Solch eine Schwangerschaft sei meist das Resultat einer künstlichen Befruchtung. Mehrere befruchtete Embryonen werden in die Gebärmutter eingesetzt und erhöhen die Chancen einer Schwangerschaft.

Wie auch immer das Wunder passiert ist, die Eltern sind „überglücklich“, wie der Vater nach der Geburt berichtet. Nur eines scheint eigenartig: Die Mutter der Kinder soll bisher nicht auffindbar gewesen sein. Und auch das Krankenhaus bestätigt bisher nicht die Rekord-Geburt.