Weiße Weihnachten in BW – wann wirklich mit Schnee zu rechnen ist

Alle Jahre wieder

Alle Jahre wieder wird um die ausbleibende weiße Weihnacht getrauert. Dabei ist Schnee an Weihnachten schon lange eher die Ausnahme. Wann es in BW wirklich schneit, erfahren Sie hier:

Alle Jahre wieder hält eine frostige Frage Deutschland in Atem: Gibt es endlich wieder weiße Weihnachten? Und so sehr sich die Vorfreude jedes Jahr aufbaut, so groß ist immer wieder die Enttäuschung, wenn es doch nicht klappt. Doch weiße Weihnachten sind in Baden-Württemberg schon lange mehr die Ausnahme als die Regel.

Wann in Baden-Württemberg wirklich mit Schnee zu rechnen ist, verrät HEIDELBERG24.

Mit neun weißen Weihnachten in den letzten 50 Jahren steht Heidelberg selbst im landesweiten Vergleich noch gut da. (mko)

Rubriklistenbild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild