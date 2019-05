Was aussieht wie eine völlig normale Wand, ist reiner Horror

Nichts für schwache Nerven

Ein paar Bienen? Weit gefehlt! Das ist nur der Eingang zur Horrorwand.

Ob man sich vor Insekten gruselt oder nicht - in diesem Haus in den USA möchte wahrscheinlich niemand wohnen. Diese Wand hat es in sich.

Germantown/Tennessee - So kann der Schein trügen. Diese Hauswand sieht heimelig aus: Verklinkerte Mauer, Zierpflanzen, ein Strebenfenster. Aber weit gefehlt. Neben dem Sichtbaren ist da sozusagen noch etwas Unsichtbares, mit dem niemand gerechnet hat. Die Wand ist lebensgefährlich - und sie summt.

Sogar die Bienen-Fänger vom Unternehmen „The Bartlett Bee Whisperer“ hat ihre Entdeckung sprachlos gemacht. „Hin und wieder bekommen wir einen Anruf, bei dem wir zusammenzucken“, schrieben sie vor einigen Monaten auf Facebook und posteten Fotos.

Bienen in der Wand: Kaum sichtbar, aber heftig

Bienen ein Problem? In Zeiten des Bienensterbens? Da passt doch was nicht! Wahrscheinlich haben die Bewohner den schmalen Spalt in der Wand entdeckt, bei dem die Bienen aus und ein fliegen. Vermutlich haben auch Geräusche aus der Mauer die Bewohner dieses Hauses beunruhigt, sodass sie die Experten um Hilfe riefen.

Tatsächlich, diese Brummer sind ein Fall für Experten. Wie fleißig die Honigproduzenten wirklich waren, offenbart erst die Wärmebildkamera. Die Insekten haben eine Fläche ausgehöhlt und mit ihren Waben zugebaut, so groß wie das Fenster daneben.

Bienenstock: Imker muss die Wand aufreißen

Dass Bienen unpassende Orte für ihre Bleibe wählen, kommt vor. Aber um an diesen Bienenstock heranzukommen, musste der Imker die Ziegel der Außenmauer Stück für Stück herausklopfen, die ganze Wand aufreißen und den riesigen Hohlraum freilegen. Weil die Fotos tausendfach im Web geteilt wurden, erstellte er extra noch ein Zeitraffer-Video.

Dann konnten sie den Bienenstock behutsam in mehreren Schritten ausbauen. Es ist geglückt. Das Bienenvolk produziert seinen Honig nun zufrieden im Garten von einem der Imker. Die Hausbewohner haben wieder ihren Frieden - und Glück, dass nichts passiert ist. So friedlich die Honigbienen sind, fühlen sie sich oder ihren Stock bedroht, können sie aggressiv werden. Mehrere Bienenstiche können gefährlich sein, nicht nur für Allergiker.