Schreie im Wandergebiet - Frau stirbt im Wald in Offenburg

Offenburg - Unfall oder Verbrechen? Ein Wanderer entdeckt in einem Wald in Offenburg eine schwer verletzte Frau. Die Dame stirbt wenig später und soll nun obduziert werden.

In einem Wald in Offenburg hat ein Wanderer am Montag eine schwer verletzte, bewusstlose Frau gefunden. Sie starb wenige Minuten später vor Ort, wie die Polizei in Baden-Württemberg mitteilte. Ersthelfer konnten nur noch den Tod feststellen. Der Wanderer war in dem Wald nach Schreien auf die Bewusstlose aufmerksam geworden. Die Frau, die auf dem Waldboden lag, wies schwere Verletzungen auf. Details hierzu nannten die Ermittler nicht. Die Hintergründe seien noch unklar, so die Polizei. Konkrete Hinweise gebe es noch nicht. Bei der Toten handele es sich um eine Frau Mitte 40 aus der Region. Ihre Leiche werde im Laufe der Woche obduziert, hieß es.

