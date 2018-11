Großalarm in Bayern: Auto versinkt im Innkanal - Polizei nennt spektakuläre Hintergründe

Mysteriöser Wagen kann nicht geborgen werden

+ © picture alliance / dpa / Michael Reichel Im Innkanal in Bayern ist am Freitag ein Auto versunken. © picture alliance / dpa / Michael Reichel

Ein Großeinsatz hielt am Freitag die Rettungskräfte in Bayern in Atem: Ein Auto war in den Innkanal gestürzt und versunken. Dahinter steckt eine spektakuläre Aktion Krimineller.

Waldkraiburg - Ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei eilte am Freitagvormittag zum Innkanal nahe Waldkraiburg in Bayern. Ein Passant hatte ein Auto im Fluss schwimmen sehen, kurz danach versank es. Ob Insassen in dem Wagen waren, war zunächst unklar. Das berichtet Merkur.de*.

Weil das Wasser im Kanal eine sehr hohe Fließgeschwindigkeit aufwies, konnten Taucher nicht zu dem Fahrzeug vordringen. Die Bergung des Autos wurde abgebrochen - auch weil kein Hinweis vorlag, dass jemand in dem Auto saß.

Allerdings: Nach und nach kristallisierten sich die Hintergründe zu dem mysteriösen Wagen heraus. Und die sind spektakulär. Alle Informationen zum im Innkanal versunkenen Auto lesen Sie auf Merkur.de*.

Auch das Nachrichtenportal Innsalzach24.de* berichtet über den Großeinsatz bei Waldkraiburg.

sta

*Merkur.de und Innsalzach24.de gehören zum des bundesweiten Ippen-Zentralredaktionsnetzwerks.