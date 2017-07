Währungsquiz: Wie gut kennen Sie noch die Deutsche Mark?

Der Vater der Deutschen Mark war ein Amerikaner. Edward A. Tenenbaum (1921-1975) war 1948 in einer Kaserne bei Fuldatal (Kreis Kassel) an der Einführung der DM beteiligt.

+ Wissen Sie noch, was auf dem alten Schein von damals war?

Fuldatal - Auf Grundlage seiner Arbeit kam es noch im selben Jahr zur Auszahlung der Währung. Heute jedoch ist der US-amerikanische Offizier und Ökonom fast in Vergessenheit geraten. 53 Jahre lang war die Deutsche Mark Zahlungsmittel, bis sie 2002 vom Euro abgelöst wurde. Noch immer sind Millionen alter DM-Scheine und Münzen nicht umgetauscht. Wissen Sie noch, was auf dem alten Schein von damals war? Dann probieren Sie sich am Online-Quiz auf hna.de*.