Wacken 2024: Heavy-Metal-Festival in Rekordzeit ausverkauft

Trotz Schlammschlacht – alle Tickets für das Wacken Open Air 2024 sind bereits ausverkauft – und zwar restlos.

Wacken – Regen und Matsch sorgten beim Wacken 2023 für Chaos. Während einige Fans gefrustet wieder nach Hause fahren mussten, gingen für einen 65-Jährigen ein Traum in Erfüllung. Das Wacken-Festival 2023 ist am Wochenende zu Ende gegangen. Doch nach Wacken ist bekanntlich vor Wacken 2024. Und das ist bereits ausverkauft, teilten die Veranstalter in der Nacht zum Montag in den sozialen Netzwerken mit. Auf der Facebookseite heißt es: „Alle Tickets (Faster & Harder) für das W:O:A 2024 sind in neuer Rekordzeit von nur 4,5 Stunden restlos ausverkauft!“

+ Metal-Fans feiern die Bühnenshow der Band „Heaven Shall Burn“. © Axel Heimken/dpa

W:O:A 2024: Tickets in Rekordzeit ausverkauft

Das W:O:A 2024 findet im kommenden Jahr vom 31. Juli bis zum 3. August 2024 statt. Es ist die 33. Auflage des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken. Im vergangenen Jahr hatte der Vorverkauf für 85.000 Karten ebenfalls nur knapp fünf Stunden gedauert. „Da derzeit noch einige Zahlungen erfolglos enden, kann es jedoch noch möglich sein, noch einzelne Tickets zu erwerben in den kommenden Stunden – also versucht gerne euer Glück auf der Ticketseite“, rieten die Veranstalter Metalfans, die noch eine Karte kaufen wollen.

Wacken Open Air 2023: 61.000 Metalfans feierten nach Anreise-Stopp

Erst in der Nacht zum Sonntag war das Wacken Open Air 2023 mit 61.000 Metalfans zu Ende gegangen. Das waren nach Veranstalterangaben deutlich weniger Metalfans als die ursprünglich erwarteten 85.000. Wegen der schlammigen Platzverhältnisse hatten die Veranstalter am Mittwoch erstmals in der Geschichte des Wacken Open Air (W:O:A) aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt.

Für das 33. Metal-Festival kommendes Jahr haben die Veranstalter bereits die ersten 33 Bands angekündigt – darunter auch die Scorpions. Die deutsche Rockband spielte bereits 2012 in Wacken. Sie ist 2024 einer der Headliner. Geplant sind dann unter anderem auch Auftritte von Amon Amarth, In Extremo, Blind Guardian und Knorkator. (dpa/ml)

