Der Titel ist zum Greifen nah: Talent Phil Schaller steht bei The Voice Kids im Finale

Nun ist es wirklich wahr und Phil Schaller aus Wabern-Unshausen (Hessen) kann es kaum fassen. Er steht bei der Sat1-Castingshow „The Voice Kids“ im Finale. Im Wettbewerb mit nun nur noch sieben anderen Kindern und Jugendlichen singt er am Sonntag, 26. April, live um den Titel. Fest steht schon jetzt, das Finale wird definitiv anders als die Jahre zuvor. Wegen der Corona-Krise findet es ohne Publikum statt.

Phil nimmt das sportlich. „Natürlich bin ich etwas traurig. 50 Menschen aus meiner Familie und meinem Freundeskreis hatten sich bereits Tickets gesichert.“ Innerhalb von drei Minuten sei alles ausverkauft gewesen. Aber ohne Unterstützung, sagt der 14-Jährige, sei er keineswegs.

The Voice Kids: Phil Schaller ist im Finale - So fühlt er sich jetzt

Schließlich fiebern nun alle vor dem Fernseher bei „The Voice Kids“ mit. Lediglich Papa Martin dürfe als Begleitperson mit dabei sein. Allerdings seien alle Teilnehmer mit ihren Begleitern in separaten Räumen. Sicherheit und Gesundheit gingen nun einmal vor.

„Noch bin ich recht gelassen“, sagt Phil. Kurz vor dem Auftritt steige die Aufregung aber sicherlich, das kenne er nur zu gut. „Ich habe am Anfang von The Voice Kids überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich ins Finale kommen könnte.“

Phil Schaller im Finale bei The Voice Kids: Großer Traum, auf der Bühne zu stehen

Umso stolzer seien er und seine Eltern, dass er schon wieder eine Runde weiter ist. „Wir sagen Phil vor jedem Auftritt, dass es vor allem um den Spaß geht“, bestätigt Martin Schaller.

Der große Traum, einmal auf einer großen Bühne zu stehen, sei schließlich längst erfüllt worden. Trotzdem, gibt sein Vater mit einem Schmunzeln zu, wenn es dann so weit ist, hoffe man doch jedes Mal aufs Neue, dass es noch eine Runde bei „The Voice Kids“ weiter geht.

Wegen Corona-Krise: „The Voice Kids“-Finale 2020 ohne Publikum

An die vergangene Show von „The Voice Kids“, die aufgezeichnet und am Sonntag (19.04.2020) im Fernsehen ausgestrahlt wurde, die sogenannten Sing-Offs, erinnert sich der Unshäuser Sänger noch sehr gut. „Lena Meyer-Landrut aus der Jury hat mir beim letzten Mal gesagt, sie würde gern vor jedem Auftritt meine Aufregung wegradieren, denn was dann käme, sei wunderschön“, erzählt er.

Und auch Juror Sasha habe hinter ihm gestanden. „Mein Herz schlägt für Phil“, das waren seine Worte. Ein Glück, dass sich auch Phil Schallers Coach Max Giesinger bei „The Voice Kids“ am Ende für ihn und Mitbewerberin Gianna entschied. Nächsten Sonntag stehen bei „The Voice Kids“ acht junge Talente auf der Bühne. Wie es ausgeht, weiß niemand. Phil Schaller ist sicher: „Ich werde weiterhin Musik machen.“ Sollte der große Traum aber in Erfüllung gehen, wäre da wohl nur ein Gefühl: pure Überwältigung. Das Finale von „The Voice Kids“ findet wegen der Corona-Krise ohne Publikum statt.

