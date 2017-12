40-Tonner fährt Schlangenlinien und rast in Einsatzwagen: junge Polizistin stirbt

Tödlicher Unfall auf Autobahn

+ © dpa Ein Schreckenszenario auf der Autobahn: Die Polizei will einen Lastwagenfahrer stoppen, der in Schlangenlinien fährt. Der kracht mit voller Wucht in den Einsatzwagen der Beamten. © dpa

Ein Schreckenszenario auf der Autobahn: Die Polizei will einen Lastwagenfahrer stoppen, der in Schlangenlinien fährt. Der kracht mit voller Wucht in den Einsatzwagen der Beamten.

Viersen - Eine Polizistin ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 61 bei Viersen getötet worden. Ein Kollege der 23-Jährigen wurde in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt, eine Kollegin lebensgefährlich, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des beteiligten Lastwagens wurde vorläufig festgenommen.

Brummi aus den Niederlanden

Ein 40 Tonnen schwerer Lastwagen war der Polizei bei seiner Fahrt aus den Niederlanden aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Zuvor hatte die niederländische Polizei die Beamten in Deutschland über den Lastwagenfahrer informiert, weil er bereits dort wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Ein Streifenwagen der Beamten wartete daraufhin mit Blaulicht und eingeschalteter Warnblinkanlage bei Viersen auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Richtung Mönchengladbach.

Bei einem schweren Unfall auf der A61 bei Viersen starb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Polizistin. Ein 40 Tonnen schwerer Lkw war auf einen auf dem Seitenstreifen geparkten Polizeiwagen aufgefahren. https://t.co/YK5ewTOPKW pic.twitter.com/ZbFGmrWBwt — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) December 28, 2017

Lkw prallt mit voller Wucht in Einsatzwagen

Der Lastwagen geriet ins Schlingern und prallte mit voller Wucht gegen den Streifenwagen, der dann rund 200 Meter weit geschoben wurde. Die drei Polizisten wurden in dem stark deformierten Streifenwagen eingeklemmt.

Die 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die weitere Kollegin schwebte am Donnerstagmorgen noch in Lebensgefahr. Der schwer verletzte Polizeibeamte, der im vorderen Teil des Fahrzeugs gesessen hatte, war laut Polizei ansprechbar. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Weil der Mann aus der Ukraine stammt, wurde er vorläufig festgenommen - die Polizei sah Fluchtgefahr.

Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem eine junge Frau in München starb: Eine Krankenschwester wurde auf dem Weg zur Arbeit von einem Porsche erfasst und getötet, wie tz.de* berichtete.

Video: Darum ist die Rettungsgasse so wichtig

dpa/Video: Glomex

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.