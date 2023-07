Vierjährige ruft per Video-Anruf Hilfe für bewusstlose Oma

Notfälle

+ © Boris Roessler/dpa Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa

Plötzlich fiel die 59-jährige Frau bewusstlos zu Boden. Aber ihre kleine Enkelin wusste genau, was zu tun ist.

Kissing - Ein vier Jahre altes Mädchen hat in Schwaben selbstständig per Video-Anruf Hilfe für ihre bewusstlose Oma gerufen. Die 59-Jährige sei in ihrer Wohnung in Kissing bewusstlos zu Boden gefallen, teilte die Polizei mit. Das Kind verständigte demnach am Mittwochmorgen durch ein eigenes vorprogrammiertes Handy die Mutter. Daraufhin habe die Mutter Polizei und Rettungskräfte alarmiert.

Die Großmutter war stark unterzuckert und konnte zuhause behandelt werden. Das Mädchen erhielt zur Belohnung einen Teddybären vom Rettungsdienst. dpa