Vier Verletzte bei Unfall in Europa-Park

Polizei

Unfall in Deutschlands größtem Freizeitpark: Im Europa-Park soll ein Gerüst zusammengebrochen sein. Vier Menschen wurden verletzt.

Rust - Bei einem Unfall im größten Freizeitpark in Deutschland, dem Europa-Park in Rust bei Freiburg, sind nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Gerüst zusammengebrochen, von dem aus Menschen in ein Wasserbecken springen sollten, sagte ein Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Ein Sprecher des Parks teilte mit, ein mobiles Schwimmbecken der „High-Diving-Show "Retorno dos Piratas"“ habe sich während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser sei in den See der Attraktion „Atlantica SuperSplash“ geflossen. Ein Besucher habe eine leichte Schürfwunde erlitten, weitere Besucher des Europa-Parks seien nicht betroffen gewesen. „"Atlantica SuperSplash" wird in Kürze wieder in Betrieb gehen“, erklärte der Sprecher. dpa