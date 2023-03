Vermisster Vater von Fußballprofi ist tot

Obduktion bestätigt

+ © Silas Stein/dpa Polizeibeamte suchten am 28. Dezember 2022 das Ufer der Brigach in Villingen-Schwenningen ab. © Silas Stein/dpa

Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Der seit Ende Dezember 2022 vermisste Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker ist tot.

Donaueschingen - Der vermisste Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker ist tot. Bei der im Fluss Brigach in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) entdeckten Leiche handele es sich um den 61-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Konstanz. Spaziergänger hatten den Toten am Donnerstag gefunden. Nach einem vorläufigen Obduktionsergebnis sei der Mann ohne Fremdeinwirkung ums Leben gekommen. „Wir gehen von einem Unglücksfall aus“, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.

Der Mann war zuletzt einen Tag vor Heiligabend in der Innenstadt des badischen Villingen gesehen worden. Mehrere Suchaktionen der Polizei in dem Vermisstenfall blieben ergebnislos. Spaziergänger hatten die Leiche gefunden. Der Sohn hatte über Instagram um Hinweise in dem Fall gebeten. Kai Brünker spielt seit 2020 für den 1. FC Magdeburg und ist dort Stürmer. dpa