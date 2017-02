Joelle (15) ging auf die Toilette - und kehrte nicht zurück

Jugendliche wieder aufgetaucht

Laufenburg - Von einer 15-Jährigen aus Bad Säckingen fehlte mehrere Tage jede Spur. Die Jugendliche war mit ihrer Mutter bei einer Faschingsveranstaltung gewesen. Doch nach einem Abstecher aufs Klo war das Mädchen nicht zurückgekehrt. Bis jetzt.

Update vom 28. Februar 2017: Joelle W. ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, tauchte die Jugendliche in Niedersachsen wieder auf. „Der Aufenthalt der Vermissten konnte heute Morgen in einer Stadt in Niedersachsen ermittelt werden. Sie befindet sich derzeit in Obhut des dortigen Jugendamtes“, zitiert die Bild die Polizei. Offenbar hatte sie sich selbst beim Jugendamt gemeldet.

Seit einer Fastnachtsveranstaltung fehlte von der Jugendlichen aus Baden jede Spur. Die Polizei ging schon bald davon aus, dass die vermisste 15-Jährige aber wohl kein Opfer einer Straftat geworden sei. Wo sich das Mädchen befinde, war zu diesem Zeitpunkt aber noch unklar, sagte ein Sprecher am Montag. Ihr Verschwinden blieb zunächst mysteriös.

Das Mädchen aus Bad Säckingen verschwand in der Nacht zum Sonntag nach einer Fastnachtsveranstaltung. Die Jugendliche war mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt. Nach Angaben der Polizei ging sie dort auf die Toilette und kehrte nicht zurück. Die Polizei suchte am Sonntag ergebnislos nach der 15-Jährigen. Da das Mädchen minderjährig ist, lief die öffentliche Fahndung.

