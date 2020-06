Sensation im Vermisstenfall Maddie McCann: Heiße Spur führt nach Deutschland

Vermisstes Mädchen

Der Fall der vermissten Maddie McCann hat ganz Europa bewegt. Nach über einem Jahrzehnt vergeblicher Suche führt plötzlich eine heiße Spur nach Deutschland.

Im Fall der vermissten damals 3 Jahre alten Madeleine „Maddie“ McCann gibt es einen Verdächtigen.

gibt es einen Verdächtigen. Das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden ermittelt gegen einen verurteilten Sexualstraftäter.

in ermittelt gegen einen verurteilten Sexualstraftäter. Das Mädchen ist seit 13 Jahren vermisst.

Wiesbaden – Vor fast genau 13 Jahren verschwand die dreijährige Madeleine „Maddie“ McCann aus einer Apartmentanlage in Portugal. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst. Es beginnt eine beispiellose Suchaktion, in der die Eltern die Öffentlichkeit und auch die Medien stark mit einbeziehen. Dafür gab es auch viel Kritik. Zeitweilig standen sie selbst unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden von Maddie zu tun zu haben. Nun gibt es in dem spektakulären Vermisstenfall eine überraschende Wende.

Vermisstenfall Maddie McCann: Mädchen verschwindet spurlos in Portugal

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Mittwoch (03.06.2020) mitteilt, ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Fall der vermissten Maddie McCann gegen einen Mann aus Braunschweig. Der Mann steht unter Mordverdacht. Laut BKA ist der 43-Jährige schon mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft. Aktuell verbüße er in einer anderen Sache eine längere Haftstrafe.

Verdacht auf Tötung eines Kindes!



StA Braunschweig und BKA bitten um Mithilfe im Fall Madeleine McCann: https://t.co/qmmufz3uoj



Hinweise an das BKA (Tel.: 0611 / 55 - 18444) oder jede andere Polizeidienststelle!



Upload von Bild- & Videomaterial unter: https://t.co/MVIWsif52g pic.twitter.com/5mAg90N4X6 — Bundeskriminalamt (@bka) June 3, 2020

Zwischen 1995 und 2007 soll der Tatverdächtige regelmäßig an der Algarve im Süden Portugals gelebt haben, so auch für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia de Luz. Dort ging er mehreren Gelegenheitsjobs nach, unter anderem in der Gastronomie. Laut BKA soll er seinen Lebensunterhalt unter anderem mit dem Begehen von Straftaten wie Einbruchdiebstählen und Drogenhandel verdient haben.

Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, soll der Mann 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer damals 72-jährigen US-Amerikanerin verurteilt worden sein. Die Tat soll in demselben portugiesischen Ort begangen worden sein, in dem etwa anderthalb Jahre später Maddie McCann entführt wurde und seitdem als vermisst gilt.

Mädchen Maddie vor 13 Jahren verschwunden: Jetzt führt Spur nach Deutschland

Die damals dreijährige Maddie McCann war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Der Fall hatte weltweit für mediales Aufsehen gesorgt. Die Ermittler waren von einer Entführung ausgegangen. Zeitweise standen auch die Eltern selbst unter Verdacht. Die zuständigen Ermittlungsbehörden verfolgen seit 13 Jahren Hinweise zu dem Vermisstenfall. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist mit den Ermittlungen befasst, weil der 43-Jährige vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz im dortigen Bezirk hatte.

Das BKA in Wiesbaden rief die Öffentlichkeit zur Mithilfe bei den Ermittlungen auf. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ forderte der BKA-Beamte Christian Hoppe am Mittwoch die Zuschauer auf, Hinweise zu dem Fall der vermissten Maddie McCann an das BKA oder jede Polizeidienststelle zu melden. Auch Madeleines Eltern Kate und Gerry McCann waren schon 2013 in der Sendung zu Gast.

