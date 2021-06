Vermisst: Mann mit zwei Kinder verschwindet spurlos – Polizei steht vor Rätsel

Streit in der Familie

Nach einem Streit verschwindet ein Mann mit zwei Kindern und drei Hunden. Seitdem gilt er als vermisst, von ihm fehlt jede Spur.

Gelnhausen – In einer Wohnung in Gelnhausen nahe Hanau ist es am Samstag (05.06.2021) zu einem Familienstreit gekommen. Seitdem sind ein Mann und zwei Kinder spurlos verschwunden. Die Polizei bittet bei der Suche der Vermissten um Hilfe.

Die Beamten suchen derzeit André Trommer (38), Gisele Girard (11) und Maurice Girad (6). André Trommer ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine Glatze und einen braunen Vollbart. Er ist gewöhnlich mit Fan-Kleindung von Eintracht Frankfurt und Mütze bekleidet. Gisele Girard ist etwa 1,30 Meter groß und trägt wahrscheinlich Jeans und schwarze Turnschuhe. Maurice Girard ist etwa 1,20 Meter groß und vermutlich mit einer Jogginghose (Flecktarn), einem Dinomuster-Shirt und Turnschuhen bekleidet.

Die Vermissten leben gemeinsam mit der Mutter der Kinder an der Straße „Zum Warttum“ in Gelnhausen, unweit von Hanau. Am Samstag gab es in der Familie nach Angaben der Polizei wohl Unstimmigkeiten. Daraufhin verließen der Mann, die beiden Kinder und drei Chihuahuas die Wohnung unbemerkt.

Zuletzt gesehen wurden sie Samstagabend gesehen. Seit Sonntag gelten sie als vermisst. Die Polizei steht vor einem Rätsel und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen. (chw)

